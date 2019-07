Alcoa y Parter alcanzan un principio de acuerdo para la venta de las plantas de A Coruña y Avilés (Asturias)

Actualizado 01/07/2019 20:04:55 CET

Economía.- (AMP) Principio de acuerdo entre Alcoa y Parter para la venta de las plantas de A Coruña y Avilés Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

El proceso del ERE se amplía al 31 de julio, mientras las compañías aproximan posturas sobre financiación para poder sellar la rúbrica

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Alcoa y Parter han alcanzado este lunes un principio de acuerdo para la venta de las plantas de A Coruña y Avilés, al tiempo que se amplía de nuevo el proceso del ERE hasta el 31 de julio con el fin de poder sellar el visto bueno.

Así se ha dispuesto en el encuentro celebrado este lunes en Madrid, en el que se ha producido un "acercamiento" de posturas entre Alcoa y Parter en lo tocante a la financiación para poder seguir trabajando de cara a próximos días y cerrar así el acuerdo definitivo de venta.

Según informa el comité de empresa de la fábrica de A Coruña en un comunicado, en el encuentro de este lunes Alcoa y Parter "han llegado a acuerdo para la venta", pero se emplazan a una nueva fecha "para resolver las discrepancias", con el objetivo de sellar la firma.

Precisamente, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha señalado, en declaraciones a los medios en Madrid tras la reunión, que con este "principio de acuerdo" se "está en un punto más positivo".

"Esta semana se concretaría la compraventa y durante este mes se acabaría de hacer realidad las condiciones que en esa compraventa se pusieran", afirma Blanco. Por todo ello, la negociación "avanza bien", con algún "escollo entre las dos partes que están solucionando".

El viernes pasado Alcoa paralizó de forma temporal la venta de las plantas y se decidió prorrogar el proceso del ERE hasta el 8 de julio tras la mediación del Ministerio de Industria, que ahora vuelve a prolongarse hasta final de mes. La multinacional estadounidense condiciona la firma a que se presenten las garantías financieras necesarias por parte del fondo suizo.

La empresa trasladó sus discrepancias sobre la liquidez que Parter va a entregar para mantener la carga de trabajo, ya que tan solo habría propuesto activos no líquidos para el mantenimiento de la actividad en ambas plantas.

PRESENTACIÓN DEL TEXTO A LOS TRABAJADORES EL MIÉRCOLES

Tras este principio de acuerdo que reconduce la situación, se volverá a convocar a los trabajadores el próximo miércoles para presentarles el borrador del texto que se rubricará a final del proceso de venta.

"En este punto tanto la representación de los trabajadores como el Ministerio de Trabajo opinan que, como mucho, se nos tiene que informar de la finalización del proceso del acuerdo del ERE al vender las plantas, pero Alcoa insiste en que quiere una ratificación", explican los representantes de los trabajadores.

Sobre este extremo, el presidente del comité de Alcoa de A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, se ha quejado que la multinacional estadounidense "sigue queriendo" que los trabajadores den el visto y place a "un acuerdo que está ratificado el 15 de enero". Por tal motivo, sostiene que tan solo deben recibir una información de "cuál es el proceso final al que se ha llegado y nada más".

En esta línea, el presidente del comité de empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha dejado claro ante los medios que los trabajadores ya firmaron el 15 de enero que había dos opciones: venta o ERE. "Si nos informan de que han vendido está listo, sino que no cuenten con ninguna firma nuestra", ha sentenciado.

"No vamos a bendecir ningún proceso en el que no hemos participado", avisa Gómez de la Uz, que asevera que no se va a permitir "un chantaje", al tiempo que emplaza al Gobierno central a que "tampoco lo permita".

LA XUNTA VALORA UN "PASO MÁS" PARA LA VENTA

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha valorado que este lunes se ha dado "un paso más" para la venta al "acercar posturas" entre Alcoa y Parter, que "puede permitir que en próximos días se pueda concretar la firma del acuerdo".

Ahora ve "margen" hasta el 31 de julio para que "todas las partes asuman sus compromisos", en donde incluye al Gobierno central, para que facilite un precio eléctrico que "garantice la actividad a partir de los dos años, porque en estos momentos el acuerdo entre Alcoa y Parter limita el mantenimiento del empleo a tan solo dos años".

Una viabilidad futura que "está condicionada" a la aprobación del estatuto electrointensivo con un "precio que garantice la continuidad de producción de aluminio primario".

COMPROMISO CON EL ESTATUTO DE ELECTROINTENSIVAS

Además del encuentro este lunes en el que han estado todas las partes --con representantes del Gobierno, las comunidades de Galicia y Asturias, Alcoa, Parter y de los trabajadores--, se ha celebrado una primera reunión entre los comités con los ministerios de Industria y Trabajo.

En esta cita ha estado la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha garantizado que el estatuto de electrointensivas, que buscará una mayor estabilidad para el sector, estará tan pronto esté operativo el nuevo Gobierno.