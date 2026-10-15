Amper confirma negociaciones para comprar la empresa de sensores de radar ART

Archivo - Sede del Grupo Amper, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amper ha confirmado que se encuentra actualmente en fase de negociaciones para la adquisición de la empresa de sensores de radar Advanced Radar Technologies (ART), sin que por ahora haya suscrito ningún acuerdo vinculante al respecto.

Así lo ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras publicar El Confidencial que Amper y el fondo Hyperion de Pablo Casado y Ricardo Gómez-Acebo Botín ultiman la compra de ART por 40 millones de euros, más otros 5 millones ligados a objetivos.

ART es una empresa española fundada en 2010 como una escisión del Grupo de Microondas y Radar de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

La compañía se dedica al diseño, desarrollo y comercialización de sistemas avanzados de radar, software y sensores orientados principalmente a los sectores de Seguridad, Defensa y Espacio.

Entre otras actividades, ART desarrolla sistemas para detectar, rastrear, clasificar y mitigar amenazas aéreas no tripuladas (drones), así como para la vigilancia costera y de fronteras, la protección de infraestructuras críticas y misiones militares, sistemas de monitorización de avifauna y radares persistentes de aproximación de aeronaves.

VARIAS COMPRAS EN LOS ÚLTIMOS MESES

De ultimarse con éxito la operación, la de ART sería la cuarta compra que realiza Amper en apenas ocho meses.

El pasado mes de mayo, Amper adquirió por cerca de un millón de euros los activos y capacidades tecnológicas de Zeleros, compañía española especializada en electrificación avanzada, almacenamiento energético y sistemas electromagnéticos de alta potencia.

En junio, Amper cerró la compra al fondo Nazca Capital del 100% de la compañía española Teltronic, dedicada a comunicaciones para Defensa y Seguridad, por 225 millones de euros.

El pasado mes de julio, Amper adquirió la unidad productiva de Freqcon, compañía alemana especializada en equipos para la gestión y almacenamiento de energía, incluyendo sus activos y capacidades tecnológicas, por un precio total de 1,7 millones de euros.

Entonces Amper explicó que, con esta adquisición, buscaba reforzar su estrategia de crecimiento en Defensa y Seguridad Nacional en el ámbito de la resiliencia energética de infraestructuras críticas civiles y militares, mediante la incorporación de capacidades tecnológicas e industriales complementarias a las suyas.

En el marco de su Plan Estratégico 2026-2028, actualizado el pasado mes de abril, Amper se ha fijado como objetivo convertir a la compañía en una plataforma escalable que genere valor sostenible para sus accionistas, al tiempo que aspira a consolidarse como líder español 'mid-cap' en tecnologías de uso dual y a acelerar su crecimiento en mercados estratégicos como Defensa y Seguridad Nacional, y Energía y Sostenibilidad.

El grupo espera facturar más de 800 millones de euros --frente a los 254 millones registrados al cierre de 2025-- y registrar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de más de 130 millones de euros --frente a los 46 millones de 2025-- al cierre del ejercicio 2028.