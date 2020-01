Banco de España dice que El Corte Inglés no ha solicitado licencia para crear su propio banco

Publicado 14/01/2020 11:14:18 CET

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha afirmado que El Corte Inglés no ha solicitado autorización para crear su propio banco, aunque, según ha señalado, estaría en su derecho y lo podría hacer en el futuro.

Así lo ha puesto de manifiesto Delgado durante su intervención en un desayuno informativo sobre la unión bancaria europea, organizado por el Club Diálogos para la Democracia y Unicaja.

"Es un establecimiento financiero de crédito, hasta ahora lo que propone es aumentar la lista de actividades, pero no ha solicitado licencia bancaria, no ha mandado ninguna, no digo que no la solicite en el futuro, estaría en su derecho", ha señalado Delgado.

De esta forma se pronunciaba sobre los planes del gigante de la distribución, inmerso en la búsqueda de nuevas fórmulas de servicios financieros y de expansión de negocio de la mano del Banco Santander, su socio en la división financiera, según han informado a Europa Press en fuentes del grupo de distribución.

En el marco de esta revisión del negocio, la compañía presidida por Marta Álvarez estaría estudiando diversas alternativas para diversificar sus servicios financieros, donde está presente con su división Financiera El Corte Inglés, sociedad en la que la entidad presidida por Ana Botín ostenta el 51% del capital, aunque todavía no hay una decisión tomada al respecto.

Estas nuevas iniciativas podrían centrarse en la extensión de operaciones a los clientes de la tarjeta de El Corte Inglés y la ampliación de préstamos a cualquier tipo de cliente, sea o no titular de la tarjeta de la compañía, que ha reconocido el análisis de iniciativas financieras, sin que, por el momento, haya solicitado autorización al Banco de España para convertirse en banco.

El Corte Inglés alcanzó unas ventas de 7.613 millones de euros en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2019, comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, lo que supone un incremento del 1,3% (un 1,7% a superficie comparable) respecto a un año antes, al tiempo que elevó un 14% su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta 386 millones de euros.

Asimismo, la deuda desciende en 538 millones de euros en el acumulado de 12 meses (253 millones en los últimos seis meses), situándose en 3.114 millones al final del periodo. La compañía ha achacado esta evolución positiva al comportamiento del negocio y a las desinversiones realizadas en activos no estratégicos por valor de 193 millones de euros.