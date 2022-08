La bodega Viñas del Vero logra la máxima distinción en los premios 'Travelers choice' de Tripadvisor

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Viñas del Vero, bodega que pertenece a González Byass, ha logrado por quinto año consecutivo la máxima distinción en los premios 'Travelers choice' de Tripadvisor, según ha informado en un comunicado.

En concreto, la bodega española ha vuelto a recibir un año más la 'Best of the Best', gracias a las opiniones que han dejado en la plataforma los visitantes.

Viñas del Vero ofrece una propuesta enoturística con experiencias protagonizadas por la biodiversidad que envuelve sus viñedos, la gastronomía local y, cómo no, el viñedo, la bodega y el vino.

Esta bodega de la D.O. Somontano cuenta, además, con postes de recarga gratuitos para vehículos eléctricos y de hidrógeno disponibles para los visitantes.

La mayor plataforma 'online' de orientación de viajes del mundo concede el premio Travellers' Choice a aquellos alojamientos, atracciones y restaurantes que reciben constantemente opiniones excelentes de los viajeros y se encuentran entre el 10% de los mejores establecimientos de Tripadvisor.

Desde su fundación, Viñas del Vero ha contribuido a la conservación y desarrollo de la biodiversidad que envuelve sus viñedos. En la actualidad, la bodega cuenta con la iniciativa medioambiental 'Vidas de Viñas del Vero', que le ha llevado a colocar varias cajas nido para diferentes especies de ave, que ejercerán de plaguicidas naturales ante insectos y roedores.