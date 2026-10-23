El Brent roza los 117 dólares y toca niveles no vistos desde abril

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El petróleo Brent ha rozado los 117 dólares por barril este viernes, lo que sitúa la cotización del crudo de referencia en Europa en niveles del mes de abril mientras se recrudecen los ataques entre los hutíes y Arabia Saudí y los temores a nuevos bombardeos de Estados Unidos sobre Irán empujan los precios al alza.

La última vez que el Brent alcanzó ese nivel de precios fue el pasado 30 de abril, a dos meses del comienzo de la ofensiva estadounidense-israelí sobre la República Islámica de Irán, y desde entonces no había escalado por encima de esa barrera.

En concreto, el precio del Brent tocaba los 116,9 dólares, después de repuntar más de un 3,3% durante la jornada, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, marcaba los 103 dólares, con incremento intradía del 3,5%.

La incertidumbre sobre el futuro de la guerra de Irán sigue sobrevolando los mercados a las puertas de las elecciones de medio mandato --'midterms'-- en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, fecha que el presidente estadounidense ha marcado como clave para tomar decisiones sobre el conflicto. De hecho, ha prometido no atacar el país asiático al menos hasta pasadas las elecciones.

"Este repunte se debe menos a los fundamentos actuales que a la creciente preocupación por el suministro. Los mercados están cada vez más inquietos ante una nueva escalada en el Golfo Pérsico, un escenario que podría amenazar los flujos de petróleo, que hasta ahora se han mantenido notablemente estables", ha sostenido los analistas de ING Think, Warren Patterson y Ewa Manthey.

Los analistas indican que la situación "no ofrece un panorama optimista", al tiempo que diversas informaciones apuntan a que el inquilino de la Casa Blanca sopesa nuevos ataques sobre Irán, mientras refuerza su presencia militar en la zona con la llegada de un nuevo portaaviones.

Por otro lado, el Ejército estadounidense ha asegurado que el bloqueo impuesto a puertos de Irán hace cien días ha impedido al país asiático exportar petróleo por valor de "al menos 25.000 millones de dólares" (unos 22.120 millones de euros), antes de afirmar que esto "limita" la capacidad de la Guardia Revolucionaria para "financiar el terrorismo".

El estrecho de Ormuz, ruta esencial para el transporte de petróleo, continúa con un tráfico de buques moderado, mientras que el mandatario norteamericano descartó este jueves cualquier tipo de negociación con Iran en estos momentos, advirtiendo que "algo" pasará "relativamente pronto" en relación con el conflicto.

A su vez, Donald Trump acusó a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre.

ATAQUES ENTRE HUTÍES Y ARABIA SAUDÍ

Los rebeldes hutíes de Yemen han confirmado una serie de ataques lanzados recientemente contra importantes objetivos en Arabia Saudí, incluyendo el Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y varios aeropuertos en el país, en el marco del recrudecimiento del conflicto de Yemen. El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha informado de cuatro operaciones militares "de alto nivel durante las últimas 48 horas" empleando "misiles balísticos y drones".

La primera operación es un ataque contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad, la capital de Arabia Saudí, a lo que ha seguido un golpe al aeropuerto internacional de Dammam, "lo que provocó la interrupción del tráfico aéreo", al igual que otro ataque contra el aeropuerto internacional de Abha.

Otra de las operaciones ha atacado una refinería en Yanbu, una de las principales instalaciones petroleras saudíes que se encuentra a orillas del mar Rojo. "El impacto fue directo, lo que provocó un incendio en el sitio objetivo", ha indicado el portavoz militar.

Asimismo, las autoridades hutíes de Yemen han denunciado este jueves la muerte de dos personas y las lesiones causadas a otras seis, incluidos tres menores de edad, en una serie de ataques atribuidos a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí.

Los hutíes llevan semanas redoblando su campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que a principios de octubre anunció una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios capturados por los rebeldes.

"La escalada parece ser el camino más probable. En consecuencia, nuestra expectativa de que el Brent promediara 80 dólares por barril durante el cuarto trimestre de 2026 parece inalcanzable. Incluso si las tensiones no se recrudecen, la mera posibilidad probablemente mantendrá una prima de riesgo geopolítico considerable en los precios", han concluido desde ING Think.