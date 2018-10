CANARIAS.-COAG de Canarias afirma que el problema con el plátano está en la gestión, no en los precios

Actualizado 28/02/2007 17:30:19 CET

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 28 Feb. (EP/IP) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias (COAG) se muestra partidaria de crear una nueva entidad democrática, profesionalizada y transparente, que se responsabilice de la comercialización del plátano canario, "ante el gran fracaso de la Asociación de Productores de Canarias (ASPROCAN)". Para el secretario insular de COAG en La Palma, Jorge Hernández, el problema de la fruta no está en los precios, sino en la gestión.

Hernández, que no descarta la convocatoria de una manifestación ante la situación de crisis que atraviesa el sector, hizo especial hincapié en la "gran falta de unidad que continúa siendo la tónica de un sector cuyos máximos responsables nunca dimiten, pese a ser su gestión un fracaso".

En conferencia de prensa, Hernández echó en falta una estrategia común sobre los precios, argumentando que "las cosas no se están haciendo nada bien, puesto que se están enviando plátanos que no están en condiciones a la península. Está claro que las multinacionales nos quieren apartar del mercado, mientras los más pequeños no somos capaces de unirnos".

El portavoz de la COAG denunció que ASPROCAN gasta tres millones al año en publicidad "sin que tengan la menor idea de gestión comercial. El mercado está arruinado por ASPROCAN: sin ir más lejos, en La Palma se están produciendo grandes pérdidas y muchos agricultores ya piensan en abandonar el cultivo".

La coordinadora tiene claro que es "un grave error" dejar de enviar plátanos a la península, como propone ASPROCAN. "Si esto se hace, estamos dejando el campo libre al plátano del área dólar", explicó.

Según los datos aportados por COAG, en el año 2006 la renta agraria en términos reales cayó un 3,7 por ciento con respecto a 2005, produciéndose un aumento de los costes intermedios de 4,1 por ciento. En los últimos tres años la pérdida de renta agraria es superior al 22 por ciento en términos reales.

Las cifras evidencian que los consumidores siguen pagando cada vez más por el plátano del Archipiélago que por la compra de otros bienes. Pese a ello, el agricultor recibe cada vez menos. Para COAG es una locura que la producción platanera siga estando dividida, contabilizándose más de 80 marcas en los mercados.

"Las organizaciones de productores que constituyen ASPROCAN son "formalmente" seis entidades. Pero la realidad es que siguen existiendo más de 20 entidades que prosiguen haciendo la guerra por su cuenta, lo cual perjudica de manera principal a los agricultores, que ven como los precios que reciben son cada vez menores y el plátano canario va siendo expulsado del mercado peninsular por parte de la banana", expuso Hernández.

El representante de COAG concluyó aseverando que en 2005 y 2006 el plátano canario siempre ha sido más caro que la banana. "Estos precios más altos se deben a las retiradas de frutas del mercado propuestas por ASPROCAN, que han favorecido la entrada de la banana".