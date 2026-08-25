Cellnex reduce su capital social en más de 4,5 millones de euros tras amortizar acciones propias

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cellnex ha reducido su capital social en algo más de 4,57 millones de euros tras amortizar 18,3 millones de acciones propias, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras esta operación, que ya ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Cellnex cuenta ahora con un capital social de de 166.026.506 euros, representado por 664.106.024 acciones de 0,25 euros de valor nominal cada una, perteneciendo todas las acciones a la misma clase y serie.

La compañía procederá ahora a solicitar la exclusión de negociación de las acciones amortizadas en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y su cancelación en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (Iberclear).