CNMC aprueba siete concentraciones en febrero, entre ellas la compra de Shanghai SRAAS a Grifols por Haier

El organismo regulador aprueba la compra de Clarel (Dia) por parte de Trinity



La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó siete operaciones de concentración durante el pasado mes de febrero, todas en primera fase y una de ellas con compromisos, entre ellas la adquisición del 20% de la participación de Grifols en Shanghai RAAS Blood por parte de Haier.

En concreto, la firma española dará el 20% de SRASS a Haier por unos 1.800 millones de dólares estadounidenses (casi 1.630 millones de euros). SRASS es una sociedad que cotiza en la Bolsa de Shangai, dedicada a la fabricación de productos hemoderivados en China y que tiene en España su filial Grifols Diagnostics Systems (Gds).

La CNMC considera que la operación no supone una amenaza para la competencia efectiva en los mercados, puesto que no da lugar a solapamientos horizontales ni verticales en España.

Además de esta transacción, la CNMC también ha aprobado la adquisición del control exclusivo de Beauty By Dia (Clarel) por parte del grupo empresarial colombiano Trinity. Esta operación tendrá un precio final de 42,2 millones de euros.

Beauty By Dia, activa en el sector de la distribución minorista de productos de perfumería, aseo personal y droguería en España, con productos de marca propia y de marca de fabricante, está presente en el mercado tanto a través de tiendas propias como de tiendas en régimen de franquicia.

Según la CNMC, la operación no alterará la estructura competitiva del mercado afectado ya que no se producen solapamientos horizontales o verticales entre actividades realizadas por la adquirente y la adquirida. Así, no cabe esperar que suponga una amenaza para la competencia efectiva.

LA COTIZADA JAPONESA RECIBE AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR WINOA

Asimismo, la empresa cotizada japonesa Sintokogio ha recibido luz verde para el control exclusivo del grupo industrial de empresas francés Winoa. La operación genera solapamientos horizontales en el mercado de abrasivos metálicos.

La operación no da lugar a solapamientos verticales ni a efectos cartera, sin que existan barreras extraordinarias de entrada al mercado. La operación apenas altera la estructura del mercado en España y no cabe esperar que suponga una amenaza para la competencia.

De su lado, se ha autorizado que Comitans adquiera el control exclusivo del negocio de pistones de pequeño calibre de Rheinmetall Automotive. El negocio adquirido está concentrado en dos empresas de nueva creación, Kolbenschmidt Pistons Germany GMBH y Kolbenschmidt Pistons Usa Holding LLC, que concentran la actividad de Rheinmetall en el ámbito de la fabricación, venta y distribución de pistones de pequeño calibre.

Otra de las operaciones aprobadas en febrero ha sido la compra en exclusiva de Eléctrica de Moscoso y Moscoso Energía por parte del Grupo EHR. La participación de las partes de la operación en estos mercados es de escasa importancia por lo que la CNMC considera que la operación no supone una amenaza para la competencia efectiva.

Mientras, la gestora de capital privado Portobello, que controla varios fondos de capital riesgo, ha adquirido en febrero el control conjunto de Tecnologías Plexus. La concentración no supone una amenaza para la competencia efectiva, ya que los solapamientos entre las actividades de las partes en los mercados afectados son poco significativos. Por ello, la operación no producirá cambios ni en la estructura ni en la dinámica competitiva del mercado.

Finalmente, Boston Scientific Corporation se ha hecho con activos de terapia del Grupo B. Braun. Esta ha sido la única operación autorizada por la CNMC con compromisos.