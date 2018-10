COMUNICADO: Schumi se sube a la moto con Schuberth

Actualizado 31/03/2008 23:50:04 CET

También en el futuro proseguirá la ya prolongada colaboración de Schuberth y Michael Schumacher: En sus escapadas en el deporte de la moto, el campeón del mundo récord de la Fórmula 1 confía en un producto Schuberth, el "Schuberth RACE", de desarrollo propio. Como probador jefe colaborará en el futuro en el desarrollo del nuevo casco para moto de Schuberth.

"Tras siete años juntos en la Fórmula 1, para mí es lógico continuar la colaboración con Schuberth", declara Michael Schumacher sobre su nueva función en la empresa, "pero lo decisivo no es el pasado de éxitos, sino la capacidad de futuro de los productos."

El Schuberth RACE de esa fábrica de alta tecnología, con sus escasos 900 gramos, es claramente más ligero que un casco de Fórmula 1, tiene aire acondicionado incorporado y un campo visual extra grande. "Nuestros ingenieros, junto con Michael Schumacher, han hecho un trabajo extraordinario," afirma Oliver Schimpf, director técnico de Schuberth GmbH. A eso siguió el primer trayecto de prueba en Barcelona. "Michael ha trabajado en ello con toda precisión, como sabemos ya de la Fórmula 1. Ha hecho sugerencias que nos han permitido avanzar enormemente", dice Schimpf. También el diseño ha sido idea del famoso piloto: negro y resplandeciente sobre un fondo negro mate.

Marcel Lejeune, gerente de Schuberth GmbH, dice: "Nos complace poder proseguir nuestra colaboración con Michael Schumacher, tras siete años de éxitos y cuatro campeonatos del mundo juntos. No hay duda de que es el testador más perfecto del mundo, sobre cuatro o dos ruedas." Se ha acordado que Michael Schumacher prestaría también en el futuro toda su experiencia al desarrollo de productos de Schuberth.

