Economía/Empresas.- ACS, FCC y Ferrovial recurrirán la sanción de la CNMC por el cartel en contratos de basuras

Publicado 26/01/2015 20:09:15 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

ACS, FCC y Ferrovial presentarán sendos recursos en contra de la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar un cártel junto con Sacyr y otra treintena de empresas para repartirse contratos de servicios públicos.

Así lo indicaron a Europa Press en fuentes de las compañías a las que el 'superregulador' ha multado con 53,77 millones de euros del total de 98 millones a los que asciende el conjunto de la sanción.

En concreto, la CNMC ha impuesto una multa de 23,28 millones a ACS, de 16,88 millones a FCC y de 13,61 millones a Ferrovial.

Estas empresas, junto con Sacyr, han sido sancionadas con los mayores importes de la multa, una de las mayores impuestas por el organismo, que asegura que este cártel es uno de los mayores detectados en los últimos años.

En su resolución, la Comisión considera acreditado que los cuatro grandes grupos de construcción y servicios, las otras 35 compañías y las tres patronales multadas llevaron a cabo entre los años 2000 y 2013 una "práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial".

En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, esto es, acordaban no presentarse si las condiciones "no se ajustaban a sus intereses". También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información "comercialmente sensible".