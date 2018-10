Economía.- Fenosa pide "acercar tarifas a la realidad" porque el desfase supera el 15% de los ingresos de las eléctricas

Actualizado 31/03/2008 21:17:23 CET

Pedro López Jiménez vincula la apuesta por la energía nuclear con un nuevo "salto tecnológico" en España

VIGO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, abogó hoy por "acercar las tarifas a la realidad" y advirtió de que el desfase entre los ingresos de las compañías y los costes de producción y distribución superan el 15 por ciento de dichos ingresos en 2008.

En un almuerzo coloquio con empresarios, organizado por el Club Financiero de Vigo, Pedro López Jiménez explicó que "si el precio no es resultado de un coste sino de una decisión administrativa, el avance del mercado va generando una bola que en 2008 es más del 15 por ciento de los ingresos del sector".

Asimismo, el presidente de la compañía apuntó que, si el Gobierno ha mostrado su intención de actuar como avalista, "eso quiere decir que no hay confianza en que respete las tarifas en el futuro". "Hay que llevar los precios a la realidad", aseveró, y recordó que el Estado español "puede tener problemas con Bruselas" en su intento de actuar como aval.

Pedro López aseguró comprender que "no se aplauda que los precios de la energía se ajusten", pero afirmó que "la transparencia es lo lógico, porque si se tapan los problemas, lo pagamos en conjunto". En ese sentido, recalcó que "con unos precios que no son realistas no se promueve la sostenibilidad ni la eficiencia".

Por otra parte, afirmó que la situación de "cambio de ciclo económico" conlleva el "riesgo" de que se vuelva a políticas intervencionistas por parte de la Administración, y señaló que el sector energético "no es ajeno a estos problemas". En ese sentido, afirmó que la subida del precio del petróleo supone la "tentación de que vuelvan los brujos" y que "los Hugo Chávez del mundo no son gratuitos".

POLÍTICAS ENERGÉTICAS.

En su intervención, el presidente de Unión Fenosa hizo también referencia a las políticas energéticas del Estado y de la UE, y lamentó que las directivas que se están gestando "proyectan buenas ideas pero no ponen los medios para llevarlas a cabo".

A este respecto, advirtió de que "hay signos alarmantes" y que si la UE "no es capaz de hacer una política energética común, se dará una "situación de desequilibrio" con respecto a terceros países, sobre todo aquellos considerados emergentes.

López Jiménez explicó la situación del sector en torno a tres ejes: la garantía del suministro, sobre la que afirmó que "no hay presión social para poner encima de la mesa este aspecto"; la mejora de la eficiencia, un objetivo que fue el "tema central" durante los gobiernos del PP pero que desembocó en que "por la red pasara quien quisiera"; y la sostenibilidad medioambiental, cuestión "de moda" que requiere de la cooperación internacional. "La combinación de estos tres aspectos es buena, pero hay que aceptar que no podemos tener la mejor posición en todos", indicó.

ENERGÍA NUCLEAR.

Con respecto a alternativas de futuro, Pedro López hizo referencia a la energía nuclear, aunque dio por hecho que España "no avanzará" hasta que no den "un paso al frente" países como Alemania y el Reino Unido, siguiendo el ejemplo de Francia. Asimismo, instó a la CEOE a pronunciarse porque sería "pintoresco" que se manifestase en contra, o que no lo hiciese, en contraste con la posición de los grandes sindicatos.

El presidente de Unión Fenosa afirmó que la energía nuclear "podría ser el catalizador de un nuevo salto tecnológico en España", y recordó que las primeras centrales dieron "un impulso importante" a industrias como la aeronáutica o las auxiliares de la automoción. Asimismo, puso el ejemplo de Francia, que utiliza este tipo de centrales para crear plantas desaladoras.

López se refirió a otras energías alternativas, como el almacenamiento de dióxido de carbono, que "no tiene necesidad de una invención genial" y que cuenta con la ventaja de que "hay reservas de carbón" en zonas estables del planeta.