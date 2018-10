Economía/Macro.- El IEE no prevé que la crisis hipotecaria de EE.UU. afecte demasiado a España y pide "tranquilidad"

Actualizado 22/08/2007 14:14:29 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Ecónomicos (IEE) no prevé que la crisis hipotecaria que está viviendo Estados Unidos tenga una gran repercusión en la economía española, entre otras cosas por la fortaleza de la economía nacional, cuyas grandes cifras están muy alejadas de las de Estados Unidos.

El responsable del área de Finanzas Corporativas y Análisis de Riesgos del IEE, Manuel Colinas, explicó a Europa Press que mientras que el PIB estadounidense crecerá este año un 2,1%, el español lo hará cerca de un 3,8%, con una inflación mucho más contenida. Partiendo de esa base, dijo, cualquier cosa que afecte a los mercados tendrá más repecursión en Estados Unidos que en España.

Colinas quiso tranquilizar a las empresas y familias españolas, asegurando que, a pesar de que los bancos están endureciendo los requisitos para acceder a un crédito, "seguirán dando dinero y haciendo negocio".

"Los bancos están endureciendo las características que necesitan las personas físicas o jurídicas para tener acceso a un préstamo, aunque eso no asegura la capacidad de pago. Pero hay que estar tranquilos, porque seguirán dando dinero y haciendo sus negocios", precisó.

Preguntado por cómo afecta o podría afectar todo esto al consumo interno, uno de los pilares del crecimiento económico español, el responsable de Análisis de Riesgos del IEE aseguró a Europa Press que el problema no vendrá de la incertidumbre que se ha generado en los mercados a raíz de esta crisis, sino de los tipos de interés, que ya están al 4%.

Así, dijo, si el precio del dinero sigue subiendo, las familias y las empresas con créditos tendrán menos dinero disponible, lo que reducirá el consumo. "Pero lo último que se suprime es el pago de la hipoteca. Hay que tranquilizar a los mercados y a la gente, porque los mercados son muy maduros", agregó.

En su opinión, el Banco Central Europeo (BCE) subirá el mes que viene los tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 4,25%, pero lo hará para mantener contenida la inflación, no con vistas a los mercados bursátiles. "El BCE quiere mantener la inflación estable y si sube o no los tipos es por eso y no por la incertidumbre del mercado. El BCE no está para que las bolsas funcionen", recordó Colinas.