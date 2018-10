Economía/OPA.- (Ampliación) Caja Madrid, partidaria de eliminar los límites a los derechos de voto en Endesa

Actualizado 26/01/2007 16:06:46 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, se mostró hoy partidario de levantar los límites a los derechos de voto en Endesa, situados actualmente en el 10% del capital.

"No hay ninguna lógica en limitar los derechos de voto. Soy partidario de quitar ese blindaje. ¿Por qué no va a votar con el 15% el que tenga el 15%, el 25% ó el 35%?, ¿por qué no?", dijo Blesa en el transcurso de la rueda de prensa de presentación de los resultados de la entidad en 2006.

Blesa afirmó también que la caja madrileña "no ha tomado aún una decisión" sobre si se desprenderá de su paquete del 9,9% que controla en Endesa en el marco del proceso de OPAs, y aseguró que el consejo de administración de la entidad no abordó ayer este tema.

A este respecto, indicó que quedan aún varios trámites por cumplir e incógnitas por despejarse, como el proceso de mejora de oferta en sobre cerrado, fijado para el próximo viernes, 2 de febrero, la opinión que adopta el consejo de administración de Endesa a la vista de las ofertas, y la decisión de la junta de accionistas de la eléctrica, prevista para mediados de marzo.

"Faltan muchas cosas por saber: falta por saber el precio y el análisis que harán los bancos de inversión sobre la bondad del mismo", explicó Blesa, quien añadió que con estos datos Caja Madrid tomará una decisión.

En cualquier caso, señaló que pedirá opinión al consejo de la caja antes de que él se pronuncie, ya sea en el consejo de Endesa o en la junta de accionistas de la eléctrica.

Igualmente, dijo que Caja Madrid tampoco ha decidido si venderá sólo parte de su paquete y permanecerá con el resto en el accionariado de la eléctrica. "No nos hemos planteado si trocear o no (la participación), porque todavía la caja no ha hecho ese análisis", dijo.

Preguntado por la valoración realizada por Acciona de que las acciones de Endesa valdrían entre 45 y 58 euros, Blesa dijo desconocer la base sobre la que el banco de asesor de la constructora (Lazard) ha realizado esa estimación, pero dijo sentirse "feliz".

"Veo que sube con una facilidad la valoración que otros hacen de Endesa que yo me maravillo, pero imagínense que esto tiene por objetivo oculto el estimular a los alemanes a que suban su oferta; todos tan felices", declaró.

El presidente de Caja Madrid negó que haya propuesto la venta del 9,9% de Endesa a E.ON y desmintió que el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, le haya pedido que se asocie con la constructora. "Estaremos a las OPAs que hay, no a las que no hay", subrayó.

POLITIZACION DE LA OPA.

El presidente de Caja Madrid reconoció que "todo lo que ya hay alrededor de Endesa es pura política", pero insistió en que la decisión de la caja sobre el futuro de su participación en la eléctrica se basará en criterios estrictamente empresariales.

"Los que no nos dedicamos a la política tendremos que decidir con criterios empresariales, y así seguro que nadie nos reprocha nada", concluyó.