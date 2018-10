Economía/PNA.- Iberdrola ve inseguridad jurídica e incentivos a las contaminantes en el plan de asignación de emisiones

Actualizado 22/08/2007 19:18:02 CET

La eléctrica advierte de que peligra la rentabilidad de las centrales de ciclo combinado

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola percibe inseguridad jurídica, incongruencias e incentivos a las tecnologías más contaminantes en el nuevo Plan Nacional de Asignación de emisiones (PNA) 2008-2012, según consta en las alegaciones presentadas por la compañía ante el Ministerio de Medio Ambiente, a las que ha tenido acceso Europa Press.

El grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán, que ya mostró su disposición a presentar alegaciones ante el PNA, entiende que el reparto de derechos de CO2 propuesto en el mismo "incentiva a las tecnologías más contaminantes de generación eléctrica", al tiempo que "discrimina" a las centrales de ciclo combinado.

Este aspecto, indica, supone una contradicción con la normativa sobre planificación energética y podría frenar las inversiones en las centrales de ciclo combinado, en las que se utiliza gas natural como combustible y en las que se emite sólo un tercio de las emisiones de una planta térmica convencional.

Por otro lado, la compañía entiende que el PNA omite alguno de los mandatos de la Comisión Europea sobre la materia, de modo que recoge de forma "parcial e insuficiente" las condiciones establecidas por el propio Ejecutivo comunitario.

Entre los principios no recogidos, Iberdrola dice que figura el de "no discriminación", ya que el texto ofrece ventajas a las centrales de carbón frente a las de ciclo combinado en la asignación de derechos. Además, señala, da prioridad a las plantas de carbón nacional frente a las de carbón importado --lo que no se justifica por razones medioambientales--- y a las centrales que han invertido en desulfuración, con lo que priman inversiones que debían realizarse obligatoriamente.

Al criticar el apoyo del PNA a las tecnologías más emisoras, Iberdrola alude al 'factor de utilización media', que concede a una instalación de carbón 3,8 veces más derechos que a un ciclo combinado.

Por otro lado, la eléctrica advierte de que el plan podría interferir en los proyectos de planificación energética incluidos en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2002-2011, en la que se incentivan las inversiones en centrales de ciclo combinado y la generación más eficiente desde el punto de vista medioambiental y de garantía de suministro.

Esta norma, recuerda, hizo que Iberdrola realizara un gran esfuerzo inversor en tecnologías limpias, y ahora "no puede obtenerse un resultado contradictorio e incoherente entre dos instrumentos regulatorios íntimamente vinculados, como son la planificación energética y el marco para lograr la reducción de emisiones".

Esta circunstancia hace que, a juicio de la empresa, las inversiones en centrales de ciclo combinado podrían ver comprometida su rentabilidad. Mientras, dice, la Administración utiliza el PNA como "herramienta de política energética" y se aleja de los objetivos de reducción de CO2.

Por último, considera que el texto supone una "quiebra de la confianza legítima y la seguridad jurídica", ya que adolece de "incoherencia con otras normativas", lo que "afecta a la legítima confianza con la que los operadores decidieron sus procesos de inversión".

ALEGACIONES AL PLAN.

El periodo para la presentación de alegaciones al PNA concluye el sábado 25 de agosto. Iberdrola ya había adelantado que expresaría su disconformidad con la metodología empleada para el reparto de los derechos de emisión por tecnologías, al considerar que discrimina a las centrales de ciclo combinado de gas.

El propio Sánchez Galán aprovechó el acto de presentación de resultados de la compañía ante analistas a finales de julio para sugerir una mejor redistribución de los derechos de emisión de CO2 que primen la innovación con vistas a evitar problemas en el suministro.

El nuevo PNA reducirá los derechos de emisión a las grandes eléctricas y Gas Natural hasta casi 54 millones de toneladas anuales, lo que supone un 39% menos que los 88,1 millones de toneladas del anterior plan para 2005-07.

Por empresas, Endesa percibirá para sus instalaciones derechos equivalentes a 26,7 millones de toneladas de CO2 de media anual, lo que supone casi la mitad de los derechos asignados al total del sector.

Unión Fenosa se hace con 7,8 millones de toneladas de CO2, Iberdrola cuenta con 6,4 millones, HC Energía (antigua Hidrocantábrico) logra 4,7 millones, Gas Natural obtiene 2,8 millones y Enel-Viesgo consigue 1,9 millones. El resto de las centrales eléctricas reciben 3,2 millones de toneladas de emisión.