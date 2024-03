La Editorial SM plantea un ERE para 197 trabajadores, el 30% de la plantilla, por razones económicas

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Editorial SM ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 197 trabajadores, un 30% de la plantilla, por razones económicas y productivas.

Los empleados han lamentado que se haya llegado a esta situación "debido, en enorme medida, a una mala gestión y planificación de la anterior campaña de libros de texto", según un comunicado del colectivo laboral ante el ERE del Grupo SM.

La sensación de indignación está "muy extendida" entre los trabajadores al constatar que, "una vez más, el sufrimiento generado por una supuesta crisis económica propiciada por los dirigentes de la empresa va a recaer de manera desproporcionada en quienes no la han provocado", ha denunciado el colectivo.

Asimismo ha señalado que la situación de precariedad que ya vive la mayoría de la plantilla, con salarios congelados prácticamente desde 2009, "se verá agravada por estos despidos", pues la empresa propone una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de doce mensualidades, el mínimo legal.

Además, la primera propuesta de la empresa no contempla la voluntariedad de las bajas ni la posibilidad de efectuar prejubilaciones para paliar el daño causado a la plantilla.

Desde la empresa justifican que con estos despidos masivos "busca ser más sostenible", aunque no aporta ningún plan de viabilidad para ello, igual que hace dos años cuando sometieron a la plantilla a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ha recordado el colectivo.

Así, el comunicado denuncia que no solo es que no haya futuro para los 197 compañeros que serán despedidos, "sino que no existe ningún plan" para los otros 488 empleados que se quedarán trabajando.