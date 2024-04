Fairfield by Marriott amplía su presencia mundial con la apertura de su primer hotel en Europa

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fairfield by Marriott ha anunciado su debut en Europa con la apertura del Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn, un hotel de 222 habitaciones situado en distrito del Puerto Norte de Copenhague, cuya apertura marca un hito para la marca en su crecimiento global.

Fairfield by Marriott es la segunda marca más grande dentro de la cartera global de Marriott Bonvoy, con más de 1.290 hoteles abiertos y una cartera de proyectos de más de 450 propiedades en todo el mundo, incluidos 17 hoteles más cuya apertura está prevista a lo largo de Europa y Oriente Medio.

El debut de la marca en Oriente Medio está previsto para 2027, con la apertura de sus dos primeros establecimientos en La Meca (Arabia Saudí).

La apertura de Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn como la primera propiedad Fairfield en Europa, representa un paso significativo en el crecimiento estratégico de esta marca y de su cartera de hoteles de gama media-alta.

Fairfield by Marriott Copenhagen Nordhavn es el primer hotel que muestra el prototipo europeo de la marca creado por OCCA Design Studio y servirá de modelo para el diseño de los hoteles Fairfield by Marriott en toda Europa.

Se sitúa en North Harbour, uno de los mayores proyectos de desarrollo urbano del norte de Europa, concebido como un centro totalmente sostenible y neutro en emisiones de carbono. Basado en los principios de una 'ciudad de cinco minutos', el transporte público, los distritos de la ciudad, los servicios locales, las zonas verdes y el paseo marítimo están, a tan solo cinco minutos de distancia.

Fairfield by Marriott abrirá nuevos hoteles en destinos clave de negocios y ocio en Europa, como Fairfield by Marriott Bordeaux Train Station (Francia), con 191 habitaciones a pocos pasos de la estación de tren Saint-Jean de Burdeos; Fairfield by Marriott Erding (Alemania), con 158 habitaciones y situado en la ciudad bávara de Erding, al noreste de Múnich.

También tienen previsto su apertura el Fairfield by Marriott Istanbul Yenibosna (Turquía), que ofrecerá 192 habitaciones como parte de un proyecto de uso mixto en el distrito de Yenibosna; y Fairfield by Marriott Warwick (Reino Unido).

Está previsto que los tres primeros hoteles abran sus puertas en el año 2025.