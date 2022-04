Ganaderos navarros regalan leche en Pamplona reivindicando un precio de venta "digno" para sus productos

Piden una mesa de negociación con los centros de distribución y la Administración para alcanzar una "solución"

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector lácteo de Navarra se han reunido este martes a las puertas de un establecimiento de la capital navarra para comprar cajas de leche y regalarlas entre los viandantes con el objetivo de reivindicar la necesidad de que sus productos se vendan a un precio "justo" y la apertura de una mesa de negociación con los centros de distribución y la Administración foral.

En declaraciones a los medios de comunicación, un representante del colectivo ha explicado que han adquirido seis cajas con bricks que representan "lo que supone en leche el consumo medio de una familia durante medio año".

"Son 27 euros, y eso que ha subido ahora un poco para ayudarnos algo, pero nosotros pensamos que no es suficiente. La leche es un producto de calidad que estamos produciendo nosotros y que tiene que valer algo más porque estas familias que estamos aquí no podemos vivir", ha manifestado.

En este sentido, ha reivindicado la importancia de que mediante la Ley de la Cadena Alimentaria "se vendan los productos a un precio digno y que el beneficio se distribuya a todos los eslabones de la cadena alimentaria". Sin embargo, en estos momentos, "la llave la tienen los centros de distribución". "Ellos son los que están vendiendo los productos, saben perfectamente cuáles son nuestros costes y lo que les cuesta a ellos vender", ha criticado.

Aunque los centros de distribución "también han tenido un aumento de costes", el ganadero ha asegurado que estos "saben perfectamente cuáles son los números y saben que los precios a los que están vendiendo, sobre todo las marcas blancas, no hay futuro, no hay vida, no hay presente". "Hay gente que está pidiendo dinero al banco para alimentar a sus animales día a día. Necesitamos que suba el precio de la leche y los productos lácteos pero ya, porque estamos soportando desde hace 6 meses esta situación y así no se puede seguir", ha asegurado.

Además, ha subrayado que han intentado contactar con todos los centros de distribución pero "muy pocos" les han contestado para "sentarse y hablar tranquilamente de cuál sería la solución a los problemas". "Tendremos que llamar a la Administración y hablar otra vez con los centros de distribución, intentar hacer una mesa, sentarnos todos juntos y sacar esto adelante", ha concluido, tras remarcar que "solo se puede generar riqueza pagando por los productos lo que valen".

En un comunicado, han subrayado que en Navarra aún se está a la espera de recibir las correspondientes ayudas al sector ganadero mientras que en las comunidades limítrofes "ya tienen una idea de las ayudas que van a recibir".

"La primavera, con la llegada de los pastos, también ayudará a no depender tanto de la alimentación externa y algo ahorraremos en pienso, pero octubre puede ser la sangría definitiva del sector", han advertido.

Además, han cuestionado "por qué siguen estando medio vacías las baldas donde está la leche". "Hace un mes se le echaba la culpa a la huelga de camioneros y por consiguiente a la falta de suministros. ¿A qué están jugando las grandes superficies con esta imagen?", han criticado.

Por otro lado, han añadido que "dentro de la brutal competencia entre hipermercados" se producen diferencias de precio de hasta el 30% en yogures, dependiendo de un hipermercado u otro, o de 7 céntimos entre marcas blancas de leche. Por ello, el objetivo de la acción desarrollada este lunes es plantear a los consumidores "cuánto están dispuestos a pagar por un litro de leche".