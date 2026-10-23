El Gobierno propone adjudicar 17,45 millones a Orange España y Telefónica para llevar 5G a zonas muy rurales

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha propuesto la concesión provisional de 17,45 millones de euros en ayudas a Orange España y Telefónica para llevar cobertura móvil 5G a zonas muy rurales donde actualmente no existe señal de ningún operador.

Según ha informado el departamento ministerial en su portal web, la Subdirección General de Planificación y Gestión del Espectro Radioeléctrico ha formulado esta propuesta de resolución provisional en el marco de la primera convocatoria del programa denominado '5G Redes muy rurales'.

Estas subvenciones permitirán financiar la provisión del equipamiento activo e infraestructura auxiliar necesaria en 129 emplazamientos asignados que darán servicio a un total de 358 zonas elegibles, dentro de una línea de incentivos públicos que contempla un presupuesto financiable conjunto de 26,08 millones de euros.

En el reparto provisional por operadoras, Orange España ha resultado adjudicataria de un montante global de 12.250.242 euros distribuidos en seis expedientes regionales para un total de 72 emplazamientos, mientras que Telefónica Móviles España obtuvo una asignación de 5.204.262,96 euros repartidos entre ocho proyectos aprobados para dar cobertura a 57 emplazamientos.

Por comunidades autónomas, Galicia encabeza la mayor dotación económica del programa con 4,83 millones de euros entre ambas compañías, seguida de Canarias con 3,48 millones, Castilla-La Mancha con 3,38 millones, la Región de Murcia con 2,22 millones, Asturias con 782.592,80 euros, Castilla y León con 270.157 euros y Extremadura con 161.699,75 euros, mientras que 2,30 millones corresponden al ámbito no FEDER.

La publicación de este 23 de octubre contempla la divulgación del listado de proyectos con propuesta estimatoria y la relación de emplazamientos afectados, además de abrir el acceso a las notificaciones individuales en la sede electrónica.

Los solicitantes podrán formular alegaciones a la propuesta de resolución provisional en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de su publicación mediante la firma electrónica del representante legal de la entidad solicitante.

El organismo público ha detallado que, en caso de no presentarse alegaciones por parte de las entidades interesadas dentro del plazo establecido, la resolución provisional se convertirá automáticamente en definitiva.