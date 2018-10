Indra destitutye a Javier Monzón como presidente de honor de la compañía

Actualizado 23/11/2015 13:44:11 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Indra ha destituído a Javier Monzón como presidente de honor de la compañía, cargo que ostentaba desde enero de este año.

Según informaron a Europa Press fuentes de la empresa de tecnología, este hecho se produjo en la tarde del pasado miércoles. El presidente de Indra, Fernando Abril-Martorell llevó la propuesta a la reunión del consejo de administración y éste aprobó la destitución de Javier Monzón por unanimidad.

Su nombramiento como presidente de honor se había producido el mismo día en que fue sustituido por Abril-Martorell en la presidencia ejecutiva de Indra. En aquella ocasión, el consejo de administración de la empresa decidió dar la presidencia de honor a Monzón por unanimidad, aunque con reservas de los consejeros nombrados por la Sepi, Adolfo Menéndez y Juan Carlos Aparicio, porque en aquel momento no tenían certeza de si la gestión de la compañía había sido buena o no.

El citado asunto ha sido recurrente en otros consejos de administración que han tenido lugar a lo largo de este ejercicio, en los que algunos consejeros se han mostrado a favor de la destitución de Javier Monzón de este puesto que, aunque no es remunerado, sí daba un marchamo de calidad al titular, según precisaron las mismas fuentes.

Sin embargo, no ha sido hasta el pasado miércoles por la tarde cuando se ha producido el hecho, tras proponer Abril-Martorell de manera oficial la destitución de Javier Monzón. Los consejeros de Indra la aprobaron por unanimidad esta propuesta, según las fuentes consultadas quienes argumentaron que no ha habido la "transparencia debida" por parte de Monzón ante el consejo de administración, es decir, que la destitución se produce por no haber contado "todo" al Consejo.

De esta forma, el mismo consejo de administración que nombró a Javier Monzón presidente de honor por unanimidad, después de 22 años en la presidencia de la compañía, ha sido el que le ha destituido, también por unanimidad.

El relevo en la presidencia de Indra se produjo el pasado mes de enero. Después de los malos resultados que registró la compañía en el año 2014 Javier Monzón, que había sido el único presidente que ha tenido la empresa desde su creación en 1992 --lo fue con Felipe González, con José María Aznar y con Zapatero como presidentes del Gobierno--, en enero de este años fue sustituído por Fernando Abril-Martorell.

A lo largo del presente ejercicio han ido aflorando algunas operaciones que han causado pérdidas a Indra, entre las que se encuentran la aventura empresarial brasileña, que se ha saldado con unos 600 millones de euros de provisiones, que, añadidas a otras, han elevado la necesidad de provisionar a cerca de los 1.000 millones de euros.