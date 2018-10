Juan Roig (Mercadona), sobre la venta 'online': "Me he cambiado de chaqueta, creemos que es rentable"

Publicado 29/10/2018 16:09:09 CET

Espera que la digitalización de la cadena pase de ser una "boñiga" a ser "admirada" en un plazo de cinco años

VALENCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha admitido este lunes que el proceso de digitalización de la cadena de supermercados va "bastante atrasado", pero confía que, en el plazo de cinco años, deje de ser una "boñiga" para ser "admirada", al tiempo que ha mostrado su apuesta por el desarrollo de la venta 'online': "Me he cambiado de chaqueta, creemos que es rentable"

Roig se ha pronunciado en estos términos durante su conferencia 'Orgullo de ser empresario' en el marco del XXI Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en València con más de 700 empresarios.

En su discurso, el presidente de Mercadona ha puesto en valor los cambios que ha acometido la compañía a lo largo de los años y ha reivindicado su política de Siempre Precios Bajos (SPB) --tanto en su marca propia de Hacendado como en el resto de su oferta--, siempre buscando la "calidad total".

En el proceso digitalización van "bastante atrasados", ha admitido, aunque ha recordado que ha pasado de no creer en la venta 'online' a apostar fuerte por su desarrollo: "Me he cambiado la chaqueta porque creemos que es rentable". El proyecto piloto se ha puesto en marcha en Valencia, pero próximamente se extenderá a Barcelona, Madrid y otras partes de España, ha avanzado.

MERCADONA AUMENTA SUS VENTAS CERCA DEL 6% EN LO QUE VA DE AÑO

De hecho, Roig se ha mostrado "muy contento" de como está yendo la Mercadona 'online' y prevé abrirla también en Portugal el año que viene. Y es que el empresario valenciano intenta que "ser grande" no sea incompatible con ser "ágil" y para ello, la informática está llamada a jugar un papel muy importante: "Quien no se digitalice "desaparecerá", ha advertido.

En su caso, el desarrollo 'online' está teniendo "mucho éxito" y han encontrado la manera de hacerlo "rentable", ha celebrado.

El presidente de Mercadona ha aprovechado su intervención para destacar la buena marcha de la compañía, con un aumento de las ventas entre un 5% y un 6% en lo que va de año. No obstante, ha recordado que la misión de la empresa no debe ser solo ganar dinero sino "satisfacer" a los clientes y a todos los elementos de la cadena de producción.