Maroto (PP) defiende como solución para la luz sacar los costes no energéticos del recibo y bajar impuestos

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que la propuesta de su grupo para abaratar la factura eléctrica de los consumidores pasa por "sacar los costes no energéticos del recibo y bajar impuestos".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Maroto recordó la propuesta lanzada este fin de semana por el presidente del PP, Pablo Casado, de destinar los 3.300 millones de euros de más que el Ejecutivo prevé recaudar en impuestos por el incremento del precio de la luz este año a contener la subida del recibo.

"No se puede hacer caja a costa de que los trabajadores y clases medias no lleguen a fin de mes. Es posible reducir la factura de la luz sacando los costes no energéticos del recibo y bajando impuestos", dijo.

Maroto, que reconoció que el recibo eléctrico es algo "demasiado tedioso e incomprensible para una inmensa mayoría" de la ciudadanía, entre la que se incluyó, consideró que esta "crisis" por el precio de la luz sí que ha permitido descubrir que la factura cuenta con "muchísimos impuestos y componentes no energéticos, fuera de la propia producción de la energía eléctrica, que el Gobierno pone y quita en función de sus intereses".

"Claro que hay propuesta, evite esa recaudación adicional y reduzca la parte que depende del Gobierno, proporcional por lo menos a ese incremento", añadió al respecto.