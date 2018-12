Más de 40 multinacionales de la moda como Inditex, H&M o Gap se comprometen a lograr emisiones cero en 2050

Publicado 10/12/2018 17:12:57 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 43 multinacionales de la industria de la moda, entre los que figuran Inditex, H&M, Kering Group, Gap o Stella McCartney, han firmado un compromiso por el que desarrollarán medidas para frenar el cambio climático en toda la cadena de valor y lograr el objetivo de cero emisiones en 2050 con un paso intermedio del 30% en 2030.

El compromiso 'Fashion Industry Charter for Climate Action' ha sido lanzado este lunes en el marco de la XXIV Cumbre del Clima que se celebra en Katowice (Polonia) las principales marcas de moda, minoristas, empresas de suministro e industria auxiliar, incluidas las principales empresas de transporte y envíos han acordado de forma colectiva comprometertse para frenar el impacto del cambio climático del sector de la moda en toda su cadena de valor.

Entre los 43 líderes se incluye a empresas como Adidas, Burberry, Esprit, Guess, Gap Inc. Hugo Boss, H&M Group, Inditex, Kering Group, Levi Strauss & Co., Puma SE, PVH Corp., Target, entre otras, como las organizaciones Business for Social Responsibility, Sustainable Apparel Coalition, China National Textile and Apparel Council, Outdoor Industry Association and Textile Exchange; global logistics company Maersk, así como la ONG WWF Internacional.

Todas estas entidades implantarán y/o apoyarán 16 principios y objetivos que apuntalan el Estatuto Climático de la Moda. El compromiso, que está ahora abierto a que otras empresas y organizaciones se unan, reconoce el papel crucial que la moda juega a ambos lados de la ecuación climática, como contribuidor a las emisiones de gases de efecto invernadero y como un sector con múltiples oportunidades para reducir la emisiones mientras puede contribuir al desarrollo sostenible.

Alineados con los objetivos del Acuerdo de París, el Estatuto establece el reto de que la industria alcance un objetivo de cero emisiones en 2050 y define los aspectos que serán consignados por los firmantes, comenzando con la descarbonización en la fase de producción, seleccionar materiales sostenibles y amables con el clima, fomentar un transporte bajo en carbono, mejorar el diálogo y la conciencia de los consumidores y trabajar con la comunidad financiera y los decisores políticos para catalizar las soluciones aplicables y explorar modelos de negocio de economía circular.

Además, para concretar el progreso de estos compromisos, se han establecido seis grupos de trabajo en los cuales los firmantes trabajarán para definir los distintos pasos y etapas de implantación del nuevo Estatuto.

Los firmantes aseguran que no esperarán a que estos aspectos estén completamente elaborados y por ello han fijado un objetivo inicial para reducir sus emisiones agregadas de gases de efecto invernadero en un 30 por ciento en 2030 y han definido medidas concretas, tales como eliminar gradualmente las calderas de carbón y otras fuentes de energía calorífica o de generación eléctrica a base de carbón en sus empresas y en toda su cadena de suministro en 2025.

"La industria de la moda está siempre dos pasos por delante cuando hay que definir la cultura del mundo, así que estoy encantada de ver que ahora también está liderando el camino en términos en acción climática", ha celebrado la secretaria ejecutiva de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinoza, que felicita a los firmantes por este importante Estatuto que representa, en su opinión, un "compromiso único y la colaboración desde los diversos líderes de la moda.

"El nuevo estatuto, como prestigiosa moda que recorre las pasarelas del mundo fija un ejemplo que espero que otros también sigan", ha añadido.

El capítulo o compromiso está apoyado por una amplia de organizaciones relevantes y ONG que fomentarán la ambición que deberá ser monitorizada y reconocida por la oficina de cambio climático de la ONU.

El acuerdo pretende dirigir la acción climática en el sector de la moda e incluye otras iniciativas del sector para completar y apoyar este objetivo de modo que permita incrementar la acción climática.

El director ejecutivo de PUMA, Bjorn Gulden, ha reconocido que son conscientes de que más del 90 por ciento de la huella de carbono de PUMA está siendo generada en la cadena de suministro. "Si queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono en nuestra cadena de suministro, tenemos que trabajar juntos con nuestros proveedores", ha reconocido.

"El Estatuto de la Industria de la Moda para la Acción Climática proporciona un esfuerzo colectivo de la industria para apoyar los objetivos del Acuerdo del Clima de París. Apreciamos que la oficina de Cambio Climático de la ONU haya establecido una plataforma global y llame a través nuestro a la industria de suministros a sumarse a la iniciativa", ha añadido.

Por su parte, el director ejecutivo de H&M, Karl-Johan Persson, ha celebrado que este compromiso va sobre como la industria de la moda unida está realizando un importante trabajo climático. "Nuestra industria tiene un alcance global y solo juntos podemos crear el cambio urgente que se necesita", ha apostillado.

A principios de 2018, líderes de la moda dieron forma de forma voluntaria a un movimiento climático a través de las discusiones en grupo dirigidas por PUMA y H&M. El lanzamiento este lunes, durante la semana crítica de las negociaciones de la Cumbre de Katowice, refleja el genuino sector al por mayor y llamada de atención a la industria global de la moda para suscribir la acción climática.

Los firmantes son Adidas, Aquitex, Arcteryx, Burberry Limited, Esprit, Guess, Gap Inc., H&M Group, Hakro Gmbh., Hugo Boss, Inditex, Kering Group, Lenzing AG, Levi Strauss & Co., Mammut Sports Group AG, Mantis World, Maersk, Otto Group, Pidigi S.P.A, PUMA SE, re:newcell, Schoeller Textiles AG, Peak Performance, PVH Corp., Salomon, Skunkfunk, SLN Textil, Stella McCartney, Sympatex Technologies, Target and Tropic Knits Group.

Además, también apoyan el Estatuto otras organizaciones como el Business for Social Responsibility (BSR), China National Textile and Apparel Council (CNTAC), China Textile Information Center (CTIC), Global Fashion Agenda (GFA), Global Organic Textile Standard (GOTS), International Finance Corporation (IFC), Outdoor Industry Association (OIA), Sustainable Apparel Coalition (SAC), Sustainable Fashion Academy (SFA), Textile Exchange, WWF International and ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals Foundation).

Con la firma de este acuerdo, los directores ejecutivos y los presidentes de estas organizaciones han confirmado su compromiso para abordar el cambio climático y su disposición a redoblar su colaboración hacia dentro y más allá de los sectores de la moda hacia un futuro limpio y bajo en emisiones.

La industria de la moda abarca también al sector textil, piel, calzado, ropa y la producción de materias primas y la manufactura de prendas, accesorios y calzado para su distribución y consumo ha tenido a lo largo del tiempo una cadena de suministro y una producción intensiva en energía.

El director ejecutivo de Burberry, Marco Gobbetti, ha dicho que la compañía está orgullosa de haber firmado este compromiso. "Mientras nos comprometemos con ser neutros en carbono en nuestras operaciones, el objetivo de lograr una reducción del 30 por ciento en las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la moda a nivel global en 2030 requerirá innovación y colaboración. "Trabajando juntos con otros firmantes, podemos lograr un cambio sistemático y construir un futuro más sostenible", ha manifestado.

Por su parte, la diseñadora Stella McCartney, cree que el cambio climático es sin duda uno de los mayores retos, si no el mayor, de esta vida. "Afectará a todas las personas de este planeta y a nuestro futuro", ha advertido la diseñadora.