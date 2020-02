Miles de tractores y agricultores colapsan gran parte de España pidiendo precios justos

Publicado 14/02/2020 18:11:36 CET

Agricultores y ganaderos empiezan a "cansarse" de que el Gobierno no adopte medidas: "Tenemos gasolina para aguantar"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de tractores y agricultores han colapsado este viernes Valencia, Lucena (Córdoba), Lleida y Asturias para exigir precios justos y soluciones al Gobierno que permita paliar la grave crisis que atraviesa el sector agrario.

La concentración más multitudinaria ha sido la del campo valenciano que ha tomado las calles de Valencia, apoyado por una gran tractorada, para exigir a los políticos que tomen medidas "ya" para garantizar el futuro del sector que está en una situación "insostenible".

'Por favor, Pedro, ayúdanos o perecemos', han rogado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los miles de agricultores y ganaderos que desde primera hora se han concentrado en el centro procedentes de las tres provincias de la Comunitat.

Los manifestantes han ilustrado su "desesperada" situación con carteles en los que se leía: 'Del campo no se puede vivir pero del agricultor sí', 'La agricultura se va a la sepultura', 'SOS Agricultura', 'Salvemos la apicultura', '-Agricultura +despoblación', 'No a la entrada de productos de terceros países en plena campaña' o 'Estamos perdiendo tanto que perdemos hasta el miedo'.

'Precio de la clementina 3€/KG, labradores 0€/KG. No queremos favores', 'We demand what is ours (Queremos lo que es nuestro') eran otras de sus demandas.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, ha exigido que se deje de utilizar a los agricultores valencianos como "moneda de cambio" en la UE para conseguir acuerdos beneficiosos pero que para el sector suponen "la ruina". "Esta manifestación va a significar un antes y un después y los políticos de todos los partidos, que tienen que comenzar a atender las necesidades del campo", les ha reclamado.

En Andalucía, las protestas este viernes se han concentrado en Lucena (Córdoba), donde más de 5.000 tractores y otros vehículos conducidos por agricultores y ganaderos convocados por Asaja, COAG y UPA y Cooperativas Agro-alimentarias, han colapsado durante horas la carretera autonómica A-318 y la autovía Córdoba-Málaga (A-45) a la altura de Lucena (Córdoba), para protestar así por la situación "agónica" que vive el sector agrario.

El secretario general de UPA Córdoba, Miguel Cobos, ha señalado que la respuesta de los agricultores y ganaderos a esta convocatoria "es tan masiva porque la situación del sector es agónica". "Estamos sufriendo unos precios que no cubren los costes de producción, y eso hace que no le veamos el futuro al sector", ha indicado.

Por su parte, la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, ha afirmado que en el campo están "en pie de guerra", ya que tienen "una serie de problemas que necesitan de medidas de aplicación urgente". "Hablamos de una pérdida de la rentabilidad, de cierre de explotaciones, y de que nuestra actividad agraria es ya prácticamente inviable", ha señalado, razón por la que demanda que "se reforme la Ley de Cadena Agroalimentaria".

El responsable de relaciones laborales de COAG, Eduardo López, ha señalado que las manifestaciones están siendo "muy positivas", pero ha advertido de que el sector agrario empieza a estar cansado y que se están preparando más concentraciones para marzo.

"Ahora es el momento de que el Gobierno mueva ficha. Hemos visto que el ministro y el presidente Sánchez comprenden el problema, pero no estamos viendo ni respuestas ni medidas que pongan en la mesa para resolver el problema aunque han señalado a los culpables, que es la gran distribución", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

"Empezamos a cansarnos ya de que el Gobierno no adopte medidas que es lo que pedimos y exigimos. El sector tiene gasolina para aguantar, si quieren desgastarnos en el tiempo lo llevan crudo porque ya estamos planificando movilizaciones para marzo", ha avanzado.

LLEIDA Y ASTURIAS SE UNEN A LAS MOVILIZACIONES

Por su parte, en Lleida se han concentrado más de 3.000 personas con 500 tractores en una manifestación en la que exigían precios justos para la fruta de hueso, uno de los productos a los que más está acusando la crisis de precios.

Ayuntamientos aragoneses y leridanos han promovido la movilización que ha sido secundada por Asaja, Jarc y Unió de Pagesos además de Afrucat, coooperativas agrarias y la Plataforma en defensa de la fruta dulce y en la que los manifestantes llevaban carteles con mensajes como: 'Sin agricultura no hay vida' y 'Por una agricultura más justa y sostenible'.

En Oviedo se han manifestado centenares de ganaderos y agricultores asturianos, que se han concentrado en defensa del sector agrario, bajo consignas como 'Por unos precios dignos' y por 'más respeto al sector', sumándose así a las movilizaciones que se celebran a nivel estatal.

"La situación ha ido empeorando año tras año y toca defender lo nuestro con uñas y dientes. Esperamos que Asturias despierte. Tenemos que hacer ver a la sociedad lo que se juega, ya no sólo hablamos de la defensa del campo y su conservación sino de la posibilidad de tener alimentos sanos y saludables en las condiciones en las que estamos produciendo en el lineal", ha destacado la secretaria de COAG, Mercedes Cruzado.