Naturgy invertirá 14.000 millones hasta 2025 y repartirá 5.900 millones en dividendos

Recorta el 'pay out' al 85% para afrontar el esfuerzo inversor que le permitirá ser protagonista de la transición energética

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Naturgy impulsará sus inversiones hasta los 14.000 millones de euros en el periodo 2021-2025 para afrontar su apuesta por las renovables y ser protagonista de la transición energética, acompañando ese esfuerzo inversor de un recorte en su política de dividendos.

En concreto, la compañía prevé repartir unos 5.900 millones de euros en dividendos entre sus accionistas en el periodo 2021-2025, con una retribución anual de un suelo de 1,2 euros por título, informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta manera, la energética recortará la retribución al accionista con respecto a su anterior plan, rebajando el 'pay out' para el periodo 2021-2025 al 85%, frente al 120% que representaba en el anterior para el periodo 2018-2022, y que suponía un reparto de dividendos entre sus accionistas de unos 6.900 millones de euros en esos cinco años.

El dividendo se seguirá pagando en tres tramos, con un primer abono de 0,3 euros en el primer semestre, otro de 0,4 euros en el tercer trimestre y otro de 0,5 euros tras la junta general de accionistas.

De las inversiones totales de 14.000 millones de euros para ser protagonista en la transición energética, 8.700 millones de euros se destinarán a renovables y otros 4.100 millones de euros a redes.

El grupo, que cuenta con una OPA parcial voluntaria del fondo australiano IFM para hacerse con hasta un 22,69% de su capital, ha presentado así la que será su nueva 'hoja de ruta' para este próximo lustro.

No obstante, Naturgy prevé la reevaluación de su política de dividendos en 2023, en función de la ejecución del desempeño y transformación del plan.

"INVERTIR PARA CRECER" DE MANERA ORGÁNICA.

En rueda de prensa, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, consideró que este nuevo plan, frente al anterior que hizo la empresa "más simple y más eficiente", busca ahora "invertir para crecer", con el foco puesto en las renovables y las redes eléctricas.

Así, destacó que en estos cinco años el pilar estratégico será el crecimiento, "abordado de forma orgánica", con el objetivo de "ser un actor relevante en la transición energética" y dejar en 2025 una compañía "más preparada para el mundo en el que estamos".

CRECER SIN GRANDES DESINVERSIONES O ADQUISICIONES.

Además, Reynés aseguró que el objetivo de este nuevo plan no es realizar grandes desinversiones o adquisiciones inorgánicas, "a menos que existan oportunidades para rotar el portfolio, a lo que siempre se debe estar abierto".

"Es un plan con un perímetro constante, sin adquisiciones inorgánicas, pero no somos una compañía inmovilista. Estudiaremos cualquier oportunidad y siempre con disciplina financiera de análisis. No podemos decir que no a las oportunidades de futuro", dijo, añadiendo, eso sí, que las reglas en cualquier operación serán, como siempre, la apuesta por la estabilidad y que sea en países de moneda fuerte y marco jurídico estable".

Para afrontar todo este plan, la energética generará 20.000 millones de euros entre 'cash flow' (16.700 millones de euros) y deuda (3.200 millones).

EBITDA DE 3.700 MILLONES Y BENEFICIO DE 1.500 MILLONES EN 2025.

En lo que respecta a los objetivos financieros, para su resultado bruto de explotación (Ebitda) aspira a un crecimiento anual del 5% en el periodo, para alcanzar en 2025 la cifra de los 4.800 millones de euros, frente a los 3.700 millones de euros en 2020.

Mientras, el grupo apunta a un objetivo de beneficio ordinario de 1.500 millones de euros en 2025, con un incremento del 12% anual desde los 900 millones de euros del año pasado.

Con este esfuerzo inversor para la transformación de la compañía, Naturgy verá elevado su apalancamiento del 17,1% en 2020 hasta el 20,7% al final del periodo del plan.

ALCANZAR LOS 14 GW RENOVABLES EN 2025.

En lo que respecta a la apuesta por las renovables, la energética elevará su capacidad instalada 'verde' en 9,4 gigavatios (GW) en el periodo, desde los 4,6 GW hasta los 14 GW en 2025. La cartera de proyectos del grupo asciende a 24,8 GW, la mayor parte de ellos en Europa -principalmente España- con 12,7 GW, seguido de Estados Unidos (7,8 GW), Australia (3,6 GW) y Chile (0,7 GW), las cuatro geografías en las que focalizará su crecimiento.

Por tecnologías, Naturgy apostará por impulsar la fotovoltaica, que pasará de tener un peso del 9% de su capacidad instalada a representar el 45% al final del lustro del plan. En lo que respecta a la cartera de proyectos del grupo, 16,1 GW son de esta tecnología, mientras que 8,7 GW son de eólica terrestre.

Francisco Reynés destacó que el grupo centrará su crecimiento en geografías de "bajo riesgo, con moneda fuerte y con marcos regulatorios "estables".

Otros de los posibles vectores de crecimiento en el periodo para la empresa podrían venir de las oportunidades de inversión adicionales que ofrece el programa 'Next Gen EU', con proyectos para movilizar 13.800 millones de euros en sectores como la movilidad sostenible, la digitalización o la transición justa, y 3.000 millones de euros en gases renovables.