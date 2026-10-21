Netflix baja hasta un 6,6% tras ganar un 43,8% más en el tercer trimestre y ajustar previsiones

Archivo - FILED - 17 December 2016, Berlin: The logo of American media-services provider and production company Netflix appears on the display of a laptop. Netflix said it will add explanatory text to some of the maps featured in the Holocaust documentary - Alexander Heinl/dpa - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cotización de las acciones de la plataforma estadounidense de 'streaming' Netflix llegaba a caer hasta un 6,6% en el Nasdaq, después de que la compañía anunciara un beneficio neto de 3.664 millones de dólares (3.263 millones de euros) en el tercer trimestre de 2026, lo que representa un avance del 43,8% respecto del resultado contabilizado un año antes.

La cifra de ingresos de la multinacional de Los Gatos alcanzó entre julio y septiembre los 12.874 millones de dólares (11.465 millones de euros), un 11,8% más que un año antes.

La plataforma atribuyo el crecimiento de los ingresos en el trimestre principalmente a los ingresos por suscripciones, reflejando los aumentos en las membresías y los precios, así como el crecimiento en los ingresos publicitarios y un impacto favorable de los tipos de cambio.

De este modo, en los nueve primeros meses del ejercicio Netflix se anotó un beneficio neto de 12.348 millones de dólares (10.997 millones de euros), un 44,2% más, mientras que los ingresos sumaron 37.684 millones de dólares (33.560 millones de euros), un 13,7% más que un año antes.

De cara al trimestre en curso, Netflix espera que sus ingresos aumenten un 11,5% interanual, hasta 13.442 millones de dólares (11.971 millones de euros), y que el beneficio neto sea de 2.787 millones de dólares (2.482 millones de euros), un 15,2% más.

De este modo, las previsiones para el cuarto trimestre de Netflix apuntan a que en el ejercicio completo alcanzará ingresos de 51.100 millones de dólares (45.508 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 13%, un avance dos décimas inferior al punto medio del rango de previsiones de ingresos para 2026.

En este sentido, la multinacional explicó que, si bien el crecimiento de los ingresos por suscripciones ha superado sus expectativas, actualmente prevé unos ingresos publicitarios para 2026 de aproximadamente 2.700 millones de dólares (2.405 millones de euros), frente a los aproximadamente 3.000 millones de dólares (2.672 millones de euros) previstos anteriormente.

Asimismo, Netflix anticipa un margen operativo del 31,5% para 2026, frente al 29,5% de 2025, incluyendo un impacto negativo de aproximadamente 30 puntos básicos derivado de la reducción de plantilla del cuarto trimestre.

La semana pasada, la compañía de Los Gatos comunicó a sus trabajadores un plan de despidos que afectaba al 6% de su plantilla global, lo que supone la salida de aproximadamente 1.000 personas de la empresa en su mayor ajuste de plantilla desde 2022.