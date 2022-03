Netflix, Google, Volkswagen, Nike o H&M: las empresas que ya han vetado a Rusia por la guerra de Ucrania

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. - -/Kremlin/dpa

MADRID, 3 Mar. (EDIZIONES) -

La invasión de Rusia a Ucrania ha provocado la indignación de la comunidad internacional, que ha decidido sancionar al país ruso en materia económica, política y financiera. Muchas empresas conocidas en el mundo también han secundado estas sanciones, vetando de sus servicios al país dirigido por Vladímir Putin. El cine, el deporte o la automoción, entre otros sectores, se han posicionado en contra de la guerra.

AUDIOVISUAL Y REDES SOCIALES

Netflix ha rechazado la nueva ley audiovisual del país, que obliga a los servicios de 'streaming' con más de 100.000 usuarios a emitir 20 canales de televisión rusos que incluyen propaganda. La plataforma ha paralizado sus producciones originales rusas, así como la adquisición de derechos para futuros proyectos en el territorio.

Disney, Sony, Universal, Paramount y Warner Bros se han sumado al bloqueo a Rusia y han anunciado la cancelación de sus estrenos en el país con motivo de la invasión.

Red --de Pixar-- ha sido cancelada, al igual que el nuevo film de Warner, The Batman. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la nueva película de Marvel, podría ver afectado su estreno.

Asimismo, las plataformas de las operadoras de telecomunicación en España han dejado de emitir este miércoles la cadena de televisión internacional de noticias financiada por el estado ruso Russia Today (RT)y la han retirado de la lista de canales tras hacerse oficiales las sanciones de la Unión Europea (UE) al medio ruso por la invasión en Ucrania.

Empresas como Movistar y Vodafone han aplicado inmediatamente la medida, cesando así con la emisión de la cadena rusa después de que los países de la UE aprobasen la suspensión de las emisiones en Europa de la agencia rusa Sputnik y de RT, a las que acusan de ser instrumentos de desinformación del presidente ruso. Las sanciones a estos medios de comunicación estarán vigentes hasta que cese la agresión rusa a Ucrania.

En la misma línea, las redes sociales Twitter, Instagram y TikTok han bloqueado el acceso a las cuentas oficiales de RT y Sputnik, medida similar a la adoptada por Google, Youtube y Facebook.

Apple ha suspendido las ventas en Rusia. Además, ha bloqueado Apple Pay y deshabilitado el mapa de Ucrania en terreno ruso. También ha eliminado de Apple Store la opción de descarga de RT y Sputnik.

SERVICIOS

Intel y AMD han decidido no enviar procesadores a Rusia. Microsoft ha vetado la publicidad y el contenido de los canales rusos en sus plataformas. El fabricante aeronáutico Boeing ha anunciado la suspensión de sus operaciones en Moscú y ha cerrado su fábrica en Ucrania.

Las marcas deportivas Nike y Adidas también han decidido tomar medidas. La empresa norteamericana ha suspendido los envíos al no poder garantizar su entrega, mientrass que la alemana ha roto su patrocinio con la selección y los clubes rusos.

Asimismo, la firma textil sueca Hennes & Mauritz (H&M) ha decidido interrumpir temporalmente sus ventas en Rusia.

Ikea también ha decidido interrumpir de manera temporal sus operaciones en Rusia, así como suspender las importaciones y exportaciones de y desde Rusia y Bielorrusia, con un impacto directo sobre alrededor de 15.000 trabajadores.

AUTOMOCIÓN

General Motors, Audi, Porsche, Harley-Davidson y Volskwagen son algunas de las marcas que han suspendido el envío de vehículos a terreno ruso. BMW ha cesado su producción y venta en Rusia y Ford también se ha sumado al veto al país.

Otras marcas como Renault o el grupo Stellantis (Citroën, Opel y Peugeot), tienen importantes fábricas afectadas y se han visto obligadas a parar la fabricación de coches.

Por su parte, Volkswagen ha decidido parar la producción de vehículos en Rusia hasta nuevo aviso, una decisión que afecta a los centros de Kaluga y Nizhny Novgorod. Asimismo, la compañía también ha decidido suspender las exportaciones de vehículos al país "con efectos inmediatos".

DEPORTE

El mundo del deporte también se ha volcado en el veto masivo. La Fórmula 1, tras suspender el Gran Premio (GP) de Rusia, ha asegurado que no habrá más carreras en el país hasta que no cese el conflicto con Ucrania.

En fútbol, la FIFA ha eliminado a la selección rusa de sus competiciones, entre las que están el Mundial de Qatar. La UEFA ha hecho lo propio con los clubes rusos en las competiciones europeas, una decisión que solo afecta al Spartak de Moscú, mientra que en baloncesto, la Euroliga ha expulsado a los rusos Zenit, CSKA y Unics Kazán.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional (COI) amplía a Bielorrusia, país aliado de Rusia en el conflicto, sus peticiones y solicita "que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos no inviten ni permitan la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos".

En esa línea, la Federación Internacional de Tenis (ITF) expulsó a ambos países de las competiciones internacionales, mientras que la ATP y la WTA permitirá participar a los tenistas rusos y bielorrusos pero sin representar a sus banderas. Uno de los casos más significativos en este sentido es el del tenista Medvedev, número uno del mundo en la actualidad.

SISTEMA BANCARIO Y BOLSA

La Unión Europea ha excluido a siete bancos rusos del sistema de mensajería para transferencias bancarias Swift, si bien ha decidido dejar dentro del sistema a dos de las tres principales entidades: Sberbank (el principal banco del país y controlado por el Estado rusos) y Gazprombank, el tercero más importante.

En concreto, las entidades financieras rusas afectadas por las medidas de la UE son Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Bank Rossiya, Sovcombank, Vneshconombank, y VTB BANK.

A pesar de no verse afectado por la exclusión del sistema Swift, Sberbank ha anunciado su salida del mercado europeo como consecuencia del impacto sobre sus filiales en el Viejo Continente de las sanciones impuestas por Occidente, incluido el cierre de su subsidiaria Sberbank Europe, ordenado por las autoridades europeas.

Otro de las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania es que el operador de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group (LSEG), ha suspendido la negociación de los títulos depositarios representativos de acciones extranjeras (GDR) de 27 compañías rusas o fuertemente vinculadas a este país, incluyendo los certificados de compañías como Gazprom, Sberbank, Lukoil o Rosneft.

En esa línea, la Bolsa de Moscú ha permanecido cerrada este jueves por cuarta jornada consecutiva.

ENERGÍA

La petrolera ExxonMobil ha anunciado que dejará de explotar los yacimientos en terreno ruso y cesará sus inversiones en el país después de la invasión a Ucrania. ExxonMobil se une a Shell, BP o TotalEnergies en la decisión de abandonar Rusia.

También en el terreno energético, el Gobierno alemán ha decidido paralizar el proceso de aprobación del gasoducto 'Nord Stream 2', una infraestructura estratégica para trasladar suministro desde Rusia. De hecho, Nord Stream 2 AG, propiedad del gigante energético estatal ruso Gazprom y constructora del gasoducto, se ha declarado en bancarrota.

SECTOR MARÍTIMO

Maersk Line, uno de los principales operadores de transporte marítimo de mercancías, ha confirmado la suspensión temporal de las nuevas reservas de carga "hacia y desde Rusia", con la excepción de alimentos, suministros médicos y humanitarios.

También la japonesa Ocean Network Express (ONE) había anunciado la interrupción de sus operaciones en la zona en conflicto a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. MSC Cruceros ha suspendido sus escalas en San Petersburgo.