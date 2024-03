Palladium Hotel Group abre en Sevilla el quinto hotel de la marca Only You

Palladium Hotel Group abre en Sevilla el quinto hotel de la marca Only You - PALLADIUM HOTEL GROUP

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Palladium Hotel Group ha anunciado que abrirá las puertas de un nuevo establecimiento de su marca Only You en el centro de Sevilla frente a la estación de tren de Sevilla-Santa Justa. El establecimiento de cinco estrellas supone la quinta propiedad de esta marca en España.

El nuevo edificio cuenta con 209 habitaciones repartidas en 8 plantas, una piscina con pool bar, diversas salas para eventos corporativos, un lobby con más de 1.000 metros cuadrados, así como una variada oferta gastronómica.

El Only You Hotel Sevilla, que ocupa el edificio del antiguo Ayre Hotel Sevilla, ha sido renovado por el despacho de arquitectura T10. Gracias a esta renovación, el hotel ha sido galardonado con el premio Re-Think en sostenibilidad, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y que destaca por la excelencia en el diseño arquitectónico y la remodelación hotelera con un enfoque sostenible y una gestión responsable con el medioambiente.

Only You Hotel Sevilla dispone de dos espacios creados de la mano de dos partners icónicos en la capital andaluza: una zona 'Breakery' (concepto gastronómico de desayunos y meriendas de Only YOU Hotels) del reconocido pastelero Manu Jara, en el lobby del hotel, y una floristería de Verde Oliva.

Con esta nueva apertura, la compañía presidida por Abel Matutes suma un quinto activo que se suman a los ya existentes de esta marca urbana en España (dos en Madrid, uno en Valencia y uno en Málaga).

El grupo turístico opera más de 40 hoteles y más de 13.000 habitaciones, distribuidos en siete países: España, México, República Dominicana, Jamaica, Italia, Brasil y Estados Unidos.

LA MARCA ONLY YOU CRECE.

El pasado mes de enero la hotelera anunció que abriría un hotel de la marca Only You en Venecia, que será el primer hotel urbano del grupo hotelero en Italia, y la segunda propiedad en gestión en el país para Palladium Hotel Group, que ya cuenta con un resort en Sicilia: Grand Palladium Sicilia Resort & Spa.

El hotel en Venecia es fruto de un acuerdo de explotación firmado entre Palladium Hotel Group y ECE Real Estate Partners, propietario del Hotel Bonvecchiati. El futuro 5 estrellas tendrá 168 habitaciones y será el mayor hotel lifestyle de gama alta de San Marcos.

También este año, comenzarán los trabajos de reconversión del actual Palladium Hotel Palmyra, propiedad de Grupo Empresas Matutes, situado en el municipio de Sant Antoni en Ibiza, que, tras una inversión de 13 millones de euros, pasará a convertirse en un nuevo hotel de cinco estrellas, el primer Only You Hotels en formato vacacional.