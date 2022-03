Planas dice que el Gobierno empleará "toda la firmeza" para restablecer el abastecimiento alimentario

Asegura que no se pueden permitir coacciones de un grupo que está usando la violencia

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno actuará con "firmeza" para que se restablezca lo antes posible el abastecimiento alimentario tras el paro de transporte de los últimos días, convocado por un grupo minoritario que "está boicoteando" el abastecimiento.

"Estos paros están afectando a la cadena alimentaria con la actuación de un grupo minoritario que está coaccionando y boicoteando e intentando que el abastecimiento alimentario no sea normal. El Gobierno está decidido y empleará toda la firmeza que sea necesaria para que el abastecimiento al conjunto de los ciudadanos se restablezca", ha asegurado Planas en declaraciones en 'El Programa de Ana Rosa' de Telecinco, que recoge Europa Press.

El titular de Agricultura ha resaltado que estos paros están provocando paralizaciones en la actividad de numerosas industrias, como la láctea o en el sector pesquero. "Vamos a ser absolutamente firmes en defensa del interés general y del buen funcionamiento de los servicios públicos", ha señalado.

"No podemos permitir coacciones de este grupo que está usando la violencia. Ahora mismo estamos intentando restablecer la normalidad para que los suministros sean normales. Espero y deseo que la incidencia sobre el suministro sea el mínimo posible. Estamos poniendo toda la voluntad en ello, porque España no se puede permitir que un pequeño grupo esté poniendo en riesgo el abastecimiento alimentario", ha recalcado.

De esta forma, el titular del ramo ha avanzado que hay "coordinación" entre los ministerios implicados para lograr la normalidad y no ha ocultado su preocupación por la situación también que están sufriendo el sector pesquero.

"GRAVE E INJUSTO"

"Me preocupa mucho, porque me consta que ha habido muchas lonjas con pescado fresco que no han podido realizar envíos a los mercados, tiene una vida útil como la leche, es un motivo adicional de preocupación", ha resaltado.

En este sentido se ha pronunciado también en unas declaraciones realizadas en La Sexta, en las que ha afirmado que es "grave e injusto" que el pescado fresco tenga que estar en frigoríficos, al tiempo que ha reiterado que el Gobierno actuará "con toda firmeza" para que la libre circulación pueda restablecerse, algo en lo que están trabajando su departamento, el Ministerio de Interior y el de Transportes.

En este sentido, ha realizado una llamada a la serenidad, a la vuelta al sentido común y a la normalidad para poner fin a una situación en la que la violencia y la coacción están perjudicando a la cadena alimentaria.

"Estamos intentando que se restablezca lo antes posible esa normalidad y no afecte a la distribución alimentaria. Hay muchas formas de protestar, si alguien quiere hacerlo con violencia y extremismo creará un ambiente tenso en el país, la mayoría quiere que España funcione y funcione bien, es el momento de la unidad, del esfuerzo y de arrimar el hombro", ha afirmado Planas.

Respecto a la concentración convocada el próximo domingo, Planas ha afirmado que el mundo rural merece atención y ser escuchado, algo que, según ha indicado, hace el Gobierno, si bien ha insistido en que el Ejecutivo está trabajando en las peticiones propuestas por los convocantes y "muchas de ellas ya se han conseguido".

"Es una llamada de atención, la fecha se conoce ya desde el otoño pasado, no tiene relación con el momento actual. Este Gobierno es el que más ha hecho en los últimos veinte años por el mundo rural", ha subrayado.