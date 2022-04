Porcelanosa considera un "malentendido" las alusiones de Zelenski: "Hemos suspendido toda relación con Rusia"

La empresa asegura, tras reunirse con el embajador de Ucrania, que "se ha reforzado el diálogo"

CASTELLÓ, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Porcelanosa ha lamentado las alusiones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ante el pleno del Congreso de los Diputados este martes en las que pedía a tres compañías españolas dejar de hacer negocios en Rusia, y ha asegurado que se trata de un "malentendido".

Así lo ha señalado la consejera delegada de esta firma, María José Soriano, en declaraciones a Europa Press Televisión, quien ha asegurado que las informaciones expuestas durante la intervención del líder ucraniano son "incorrectas". "Cuando empezó la invasión rusa en Ucrania suspendimos toda la relación con Rusia porque tampoco hubiera sido viable", ha indicado.

El presidente de Ucrania pidió este martes ante el Pleno del Congreso que compañías españolas como Porcelanosa, Maxam o la patronal de bienes de equipo Sercobe dejaran de hacer negocios en Rusia por su invasión al país que preside.

Zelenski agradeció ante el Pleno de la Cámara Baja, al que se ha dirigido de forma telemática, que "muchas compañías españolas hayan dejado de funcionar en Rusia", pero quiso dirigirse a compañías como Maxam, Porcelanosa o Sercobe, para que "dejen de hacer negocios con Rusia".

Soriano ha admitido que las alusiones de Zelenski les generaron "mucho disgusto" y "consternación", casi "un shock", pero ha subrayado que hay cosas "que están fuera de la mano de la empresas y este caso fue una de las consecuencias que está teniendo esta guerra que son las desinformaciones".

Por ello, ha recalcado que esta firma apoya al pueblo ucraniano y ha disculpado las palabras de Zelenski: "Comprendemos que el presidente ucraniano es un gran líder con mucho coraje que ha recibido una información, que en este caso es incorrecta, y él la ha utilizado sin más, pero entendemos que son tantas sus preocupaciones y el peso que tiene que esto ha sido un malentendido. A nosotros no nos duele posicionarnos a favor del pueblo ucraniano".

Respecto a los efectos que hayan podido provocar estas declaraciones en la actividad económica de esta empresa, Soriano cree que no tendrá mayor repercusión porque sus clientes conocen la empresa y "saben que actuamos con el corazón". "Hubiera sido mejor que no nos hubiera nombrado porque nadie quiere verse en una comunicación negativa y tan sensible, pero no tendrá mayor repercusión porque, en absoluto, hemos querido sacar algún tipo de rendimiento por esta guerra", ha asegurado.

La delegada de la firma ha agradecido que el embajador de Ucrania haya recibido a una representación de la empresa este miércoles en Madrid para poder aclarar este malentendido durante una reunión. "No queremos culpabilizar a nadie porque entendemos que estas cosas pueden pasar aunque lamentamos que nos haya ocurrido a nosotros", ha añadido.

Desde la compañía, han asegurado que "siguen dándole vueltas" a las alusiones de Zelenski porque han recordado que en Rusia no tienen filiales ni tiendas y que sólo trabajan con distribuidores independientes y multimarcas. Asimismo, Porcelanosa ha reiterado que desde que se inició la invasión rusa en Ucrania suspendieron "toda relación comercial" con este país.

No obstante, Soriano ha explicado que a principios del año pasado sí que mantenían una relación de ventas habitual con Rusia, ventas con un largo tiempo de anticipación, pedidos que llevan ya tiempo cursados y que es probable que algunos de estos pedidos aún tengan que pasar por aduanas.

"Puede que haya sido alguna venta anterior a la guerra que haya acabado pasado por la aduana de Rusia en el mes marzo porque, la verdad, no tenemos otra explicación", ha indicado.

Respecto a la crisis del sector cerámico en la provincia de Castellón por la guerra en Ucrania, desde esta empresa han recordado que alrededor del 25% de las materias primas empleadas en su producción son materiales que provienen de Ucrania.

Por ello, ha asegurado que viven momentos "muy difíciles" a los que han tenido que reaccionar y "buscarse la vida", y que a esta situación se suma a una "desaparición" de las ventas tanto en Ucrania, Rusia, como en los países colindantes al conflicto bélico. "Más allá de la pérdidas de vidas humanas, que es lo peor y que esperamos termine pronto, sí que está habiendo muchas consecuencias económicas", ha afirmado Soriano.

ENCUENTRO "MUY FRUCTÍFERO"

El vicepresidente de Porcelanosa, Silvestre Segarra, se ha reunido este miércoles en Madrid con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, para tratar "de forma cercana y transparente todo lo relativo a la posición estratégica de la empresa en Rusia desde el inicio de la agresión rusa en Ucrania". El encuentro, señalan fuentes de la compañía castellonense, ha sido "muy positivo y fructífero porque en él se ha reforzado el diálogo entre las partes y se han subsanado los malentendidos informativos iniciales".

Desde la dirección de la compañía se ha reiterado que la distribución de los productos de Porcelanosa se realiza mediante agentes multimarca, que no existe ninguna red de tiendas propias en Rusia y que toda la actividad comercial en el país queda paralizada.

Dentro de la ayuda humanitaria que Porcelanosa ideó para responder a los efectos inmediatos de la guerra se encuentra el envío de material sanitario, alimentario y de primera necesidad, dirigido las familias ucranianas. Acciones que prosiguen y se van a intensificar junto al plan de ayuda al refugiado, que incluye la protección y sustento de siete personas procedentes de Ucrania, recalca la empresa en un comunicado.

Finalmente, Porcelanosa se muestra satisfecha con la respuesta dada por los representantes gubernamentales de Ucrania en España. Del mismo modo, espera y defiende una solución pacífica que ponga fin a la violencia contra el pueblo ucraniano.