El presidente del Spain Investors Day apunta a la recuperación de actividad en los mercados españoles en 2023

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Spain Investors Day, Benito Berceruelo, ha apuntado a que los mercados españoles recuperarán la actividad corporativa de salidas a bolsa y ampliaciones de capital según vaya avanzando 2023 y se disipe parte de la incertidumbre que existe actualmente.

En su opinión, con la actual etapa de subida de tipos, puede haber un "mayor interés" de algunas compañías por salir a Bolsa. "No creo que sea en los primeros meses del año, pero tal vez avanzado 2023 podamos volver a operaciones corporativas de salidas a bolsa y ampliaciones de capital en el mercado español, que sería una buenísima noticia", ha explicado Berceruelo en una entrevista con Europa Press.

Esto se debe a que el incremento de los tipos de interés eleva el coste del dinero, por lo que los grandes fondos de inversión tienen más caro financiarse. En esta situación, a las empresas les compensaba buscar un socio financiero en lugar de empezar a cotizar en los mercados.

En todo caso, Berceruelo ha indicado que el año empieza con una "volatilidad muy alta" y que la confianza en general de los inversores es que la recesión llegue al menor número de países posibles. En esta situación, la actividad inversora podría volver a producirse en la segunda mitad del año.

Un primer punto de contacto entre los inversores internacionales y las cotizadas españolas tendrá lugar la semana que viene en Madrid, entre el 11 y 12 de enero, cuando Estudio de Comunicación, del cual Berceruelo es consejero delegado, organiza el foro anual orientado a los inversores: el Spain Investors Day.

En esta XIII edición del evento asistirán un total de 47 empresas cotizadas, un 6,4% más que respecto a la convocatoria anterior. Además, se contará con la presencia de casi el 80% de las cotizadas pertenecientes al Ibex 35.

Asimismo, el equipo económico del Gobierno y los responsables de organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) avanzarán su visión para el próximo ejercicio y expondrán sus líneas de actuación y prioridades.

"Este año, después de los años de pandemia, volvemos a un evento 100% presencial porque creemos que es importante que los inversores vengan a España y conozcan de primera mano las compañías españolas", ha subrayado Berceruelo.

BUENA MARCHA DE LOS MERCADOS.

Haciendo balance del año pasado, el presidente del Spain Investors Day ha indicado que fue un "año muy malo para la inversión" debido a la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de la energía, la inflación provocada tanto por la pandemia como por el conflicto armado y las subidas de los tipos de interés.

Sin embargo, en este contexto los mercados españoles han ofrecido un mejor comportamiento, al haber descendido apenas un 5% en el conjunto del año, frente a la caída de cerca del 28% del Nasdaq. "Tanto en términos de PIB como de inflación, España fue una de las economías más resilientes de Europa y del mundo", ha destacado.

A esto hay que sumarle, según argumenta Berceruelo, que la bolsa española fue una de las que más alto dividendo repartió entre los inversores, por lo que la gente que invirtió en bolsa durante 2022 en España "prácticamente" no perdió dinero.

Para el presente ejercicio, Berceruelo espera que los valores del sector turístico experimenten una evolución positiva ante la continua mejora de los datos de turistas en España, mientras que el sector bancario estará apoyado por los tipos de interés y el energético, por los precios actuales de la energía.

SEGURIDAD JURÍDICA.

Preguntado por una posible preocupación entre los inversores internacionales por los nuevos impuestos a bancos y energéticas, Berceruelo ha indicado que en el mundo de la inversión "se ven las economías de manera global y no se tiene tanto foco o tanta pasión en los asuntos políticos".

"A los inversores lo que les preocupa es que la economía haya resistido a la crisis, que haya sectores que despierten interés", ha apostillado. Así, aunque los impuestos altos no son "atractivos" para los inversores, los gravámenes a las energéticas no son algo exclusivo de España, por lo que no es un tema de mayor preocupación.

"El inversor lo que tiene más miedo es a la incertidumbre, a que las cosas no las pueda cuantificar. Si el inversor sabe cuáles son los impuestos, si son impuestos concretos y puede hacer sus cuentas y le sale la rentabilidad, pues en todos los países del mundo hay impuestos", ha apostillado el presidente del Spain Investors Day.

De esta forma, el experto considera que los factores más relevantes para los grandes inversores extranjeros es que las cosas sean previsibles y que exista seguridad jurídica, es decir, que los inversores sepan que la Justicia les va a defender y no van a perder su dinero por un problema de falta de leyes o de falta de rigor al aplicarlas.

"Yo creo que España en este momento tiene una más que razonable seguridad jurídica comparada con otros países del mundo y tiene unos impuestos y unas normas que son previsibles", ha remarcado.

Los asociados estratégicos que hacen posible el Foro Spain Investors Day son BNP Paribas y BNP Paribas Exane. El foro cuenta con el patrocinio de Deloitte, Endesa, Cecabank, Prisa, AON y BME. También apoyan el encuentro Linklaters y Equipo Económico, así como las entidades públicas ICEX-Invest in Spain, ICO y Cofides.