Puig alcanza una facturación de 3.745 millones hasta septiembre, un 4,8% más

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BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Puig cerró los tres primeros trimestres del año con una facturación de 3.745 millones de euros, un 4,8% más a perímetro y tipo de cambio constantes (LFL), informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este miércoles.

La empresa ha explicado que todos los segmentos de negocios y regiones crecieron en términos comparables, con aumentos a doble dígito en Fragancias Niche, Maquillaje, Dermocosmética y Asia-Pacífico.

El CEO de la empresa, Jose Manuel Albesa, se ha mostrado satisfecho por la "solidez y fortaleza de los resultados" y ha añadido que reflejan la capacidad de innovación y el carácter distintivo de su portfolio.

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