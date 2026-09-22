Raventós Codorníu factura 234 millones y prevé ganar 14 millones en el ejercicio 2025-2026

El ceo de Raventós Codorníu, Sergio Fuster, en un encuentro con medios - RAVENTÓS CODORNÍU - FERRAN NADEU

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Raventós Codorníu ha registrado unas ventas brutas de 234 millones de euros (+1% a tasa de cambio constante) y prevé obtener un beneficio neto de 14 millones de euros en su ejercicio fiscal de julio de 2025 a junio de 2026, lo que supone un "récord histórico" para la compañía.

Lo ha explicado su CEO, Sergio Fuster, este martes en un encuentro con periodistas, donde ha celebrado el crecimiento constante del grupo: "El mundo del vino es bastante volátil estos días, y un año más, y ya van 5 de consecutivos, alcanzamos un récord en ventas bruta y neta, rentabilidad, Ebitda y resultado neto".

La compañía ha cerrado el ejercicio con una facturación neta de 197 millones, un 1% más, y un Ebitda de 46 millones de euros, el mayor de su historia, mientras que el ratio Ebitda sobre ventas ha alcanzado el 23%.

Fuster ha explicado que, comparándolo con niveles prepandemia, la compañía ha crecido un 20% en ventas y un 77% en ebitda, lo que se refleja en una ganancia de cuota de mercado a nivel mundial, que alcanza el 16% en el cava: "El grupo Raventós hoy en día es un poquito más relevante en el mundo del vino y del cava de lo que era al principio del viaje".

La receta del éxito del grupo, ha afirmado, es que el porfolio de Raventós Codorníu está muy bien posicionado hacia donde está transicionando el mundo del vino actualmente: "Estamos en los segmentos hacia donde migra el consumidor".

Además, ha puesto en valor los tres ejes del grupo: valor, con un precio superior al promedio del mercado; innovación, adaptándose a las tendencias del consumidor y hacia donde transiciona el mercado, y sostenibilidad.

"FIELES AL CAVA"

Respecto a las previsiones de la compañía, Fuster ha asegurado que van a seguir "fieles al cava" y a su estrategia basada en estos tres ejes, ya que, según él, es lo que les ha llevado a los números actuales: "Nuestra estrategia no se ha movido un pelo ni se moverá en los próximos años mientras sigamos viendo todos los resultados".

Asimismo, ha señalado que no descartan la adquisición de nuevas bodegas para fortalecer sectores estratégicos o incluso desinversiones puntuales en segmentos menos adaptados a la compañía y al mercado: "Hemos conseguido crear un modelo de negocio que está funcionando; cualquier decisión que se tome será protegiendo eso".

55 MILLONES DE BOTELLAS

Raventós Codorníu vende unas 55 millones de botellas al año en más de 63 países, aunque el mercado nacional representa el 57% del total, delante del 41% del internacional y el 2% del digital.

Preguntado por Estados Unidos y los aranceles, Fuster ha explicado que ha sido "el mercado más volátil" porque han subido los precios para el consumidor, pero además ha habido muchas disrupciones con los distribuidores, aunque asegura que lo han compensado con otras regiones.

"Ha sido un año más turbulento de lo normal en Estados Unidos. Afortunadamente, Europa, Latinoamérica y España han más que compensado", ha dicho.

SEQUÍA

Sobre la sequía, ha subrayado la importancia de los viñedos en Raimat (Lleida), que dan la mitad de la uva de cava que necesita la bodega y que cuentan con un suministro de agua procedente de la nieve de los Pirineos y, por tanto, no dependen tanto de las lluvias como lo hacen los viñedos del Penedès: "No hemos notado nada, nuestra producción se ha visto siempre constante".

En este sentido, los "números verdes" de la compañía son principalmente liderados por el cava, que representa el 59% de las ventas, frente al 39% del vino y un 2% de bebidas sin alcohol.