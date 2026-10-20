Telefónica firma un acuerdo con la lusa NOS para desarrollar soluciones digitales de Defensa y Seguridad

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha firmado un acuerdo de colaboración bilateral con el grupo de TI portugués NOS Comunicações para desarrollar conjuntamente soluciones avanzadas de conectividad, comunicaciones seguras y más y mejores servicios digitales que se puedan aplicar a los nuevos escenarios de Defensa y Seguridad, según ha informado este martes la teleco presidida por Marc Murtra.

La firma de esta alianza, que culmina un año de trabajo conjunto, ha tenido lugar en el marco de REPMUS 26 (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems), uno de los principales ejercicios internacionales de experimentación con sistemas no tripulados y tecnologías emergentes aplicadas al entorno marítimo.

Durante estas jornadas, ambas operadoras han integrado sus respectivas capacidades 5G, demostrando la posibilidad de combinar diferentes infraestructuras de telecomunicaciones para soportar nuevos servicios y aplicaciones en diferentes escenarios operativos.

El director de Defensa y Seguridad de Telefónica España, Javier López Gutiérrez, ha señalado que este acuerdo contribuye a la soberanía tecnológica de Europa y ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de la Armada y de la Marinha de Portugal, que han facilitado un entorno operativo en el que evaluar la aplicación de estas tecnologías, avanzando hacia soluciones adaptadas a las necesidades reales de los usuarios de Defensa de la Unión Europea y de la OTAN.

Por su parte, el miembro del consejo de administración de la operadora portuguesa NOS Comunicações, João Ricardo Moreira, ha añadido que esta colaboración adquiere una dimensión especialmente relevante en el actual contexto europeo, ya que los nuevos escenarios de Defensa y Seguridad requieren infraestructuras digitales capaces de operar de manera coordinada más allá de las fronteras nacionales, donde es necesario garantizar comunicaciones "seguras, resilientes e interoperables".

La asociación entre ambas compañías, a través de un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés), les permitirá seguir explorando ámbitos como la interoperabilidad entre redes, comunicaciones seguras, edge computing, IA, 5G avanzado y nuevas arquitecturas de conectividad, así como su integración con sistemas de mando y control, plataformas autónomas y otras tecnologías que vayan surgiendo.

Telefónica y NOS Comunicações, que ya pertenecen a la red ALAIAN --ecosistema de empresas y startups que trabajan en soluciones para el 5G--, también aprovecharán su experiencia para conectar con los diferentes ecosistemas de innovación abierta en materia de tecnologías duales.