Telefónica proyecta para 2027 una nueva etapa en Alemania tras la reorganización interna de su filial

MÚNICH, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Telefónica Alemania, que opera bajo la marca O2 en el país, prevé un "punto de inflexión" en su negocio para 2027, año en el que estabilizará sus cuentas e iniciará una nueva etapa apoyada en la construcción de su arquitectura corporativa del futuro.

Esta proyección llega tras un periodo volcado en la reorganización interna de la filial germana del grupo presidido por Marc Murtra, motivada por el agotamiento del modelo tradicional del sector de las telecomunicaciones y la irrupción de tecnologías digitales como la inteligencia artificial (IA).

El consejero delegado de Telefónica Deutschland, Santiago Argelich, ha situado en 2028 el momento en que la empresa alcanzará su "velocidad de crucero", apoyándose para ello en un renovado modelo operativo enfocado en la simplificación, la disciplina interna y el valor para el cliente, con el objetivo de integrar de forma sistemática la inteligencia artificial en el núcleo de su negocio para transformarse en una firma 'AI-first'.

Dado que la transformación de la compañía ha implicado un rediseño de sus estructuras, gobernanza y equipo directivo, Argelich ha destacado en un encuentro en Múnich (Alemania) que el programa de reestructuración de personal en 2026 se ha ejecutado de forma "rápida" y organizada junto a los representantes de los empleados.

AJUSTE DE MIL EMPLEOS

En concreto, Telefónica Alemania está reduciendo su plantilla en unos 1.000 empleados, lo que supone un ajuste laboral de casi el 15% sobre el total de más de 6.800 profesionales que componen su plantilla en el país.

Uno de los detonantes clave de este ajuste financiero y de personal deriva de la pérdida del contrato mayorista de arrendamiento de red con su competidor 1&1, firma que hasta el 2023 constituía el principal cliente de la infraestructura de la 'teleco' en el mercado germano.

El directivo ha indicado que prevén que el nivel de plantilla "se seguirá reduciendo como parte de las inversiones en automatización, digitalización e inteligencia artificial", aunque ha aclarado que esto ya será una "evolución natural" y no unos programas como los que han ejecutado en este año.

Argelich ha detallado las principales áreas de crecimiento en las que la compañía centra su actividad con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible en Alemania, unas prioridades que derivan del plan 'Transform & Grow' del grupo, presentado el pasado mes de noviembre, y que se trasladan de este modo al mercado germano.

FIN DEL IMPACTO DE 1&1 Y VÍAS ABIERTAS A LA CONSOLIDACIÓN

En el plano financiero y comercial, el operador ha dado prácticamente por digeridos los efectos del traspaso de tráfico mayorista de 1&1 hacia Vodafone, señalando que los impactos serán mínimos en el tramo final de 2026 y finalizarán al cierre del ejercicio.

"En el 27 deberíamos ver una vuelta a un crecimiento y a una estabilidad, y una lectura más fácil de la evolución de resultados", ha puntualizado el máximo responsable de Telefónica Alemania, marcando 2027 como el primer año operativo completamente "limpio", mientras que los datos concretos sobre el volumen del plan financiero a 2028 se reservan a la espera de cerrar su próximo plan de negocio.

En este contexto, la viabilidad del cuarto operador móvil en Alemania es otro de los aspectos estructurales del mercado germano que la compañía analiza de cerca.

El directivo sostiene que el mercado alemán estaría mejor estructurado con tres operadores de red, dada la exigencia de inversión redundante que supone un cuarto competidor en un entorno móvil que no crece.

En este sentido, el CEO ha puesto en duda la sostenibilidad del modelo de negocio del cuarto competidor a medio plazo en un entorno sin crecimiento de usuarios, dado que la compañía privada aún afronta "despliegues e inversiones enormes por delante", lo que aboca al mercado germano a buscar soluciones de consolidación para garantizar la viabilidad de las infraestructuras.

Cuestionado sobre los rumores del mercado financiero acerca de una hipotética fusión o compra de 1&1 por parte de Telefónica Alemania, el directivo ha mostrado cautela: "Hoy por hoy, yo diría que todas las vías siguen abiertas y todo son especulaciones todavía".

"Nuestra estrategia es una estrategia muy orgánica y comercial", ha explicado Argelich, detallando que "este plan no incluye ninguna operación inorgánica, ni de compra ni de fusión ni de venta". No obstante, ha destacado que "toda oportunidad se tiene que explorar" y que "puede haber operaciones inorgánicas, pero cuando se planteen se evaluarán".

ESTRATEGIA EN TRES PILARES COMERCIALES

Telefónica Alemania apostará por una estrategia comercial de desarrollo orgánico estructurada en tres pilares, descartando las guerras de precios.

En el mercado residencial, la filial alemana de Telefónica impulsará las ofertas convergentes y multiproducto 'O2 Plus Bundles', cuyo lanzamiento se completará en 2027.

En el segmento de empresas (B2B), donde cuenta con una cuota de entre el 1% y el 3%, la compañía busca crecer a doble dígito aprovechando su red de estándar corporativo y captando clientes frente a Deutsche Telekom y Vodafone.

Argelich ha justificado el asalto al mercado corporativo en este momento tras haber completado un plan masivo de inversiones en la red móvil para elevarla a estándares 'enterprise grade'.

"Hace tres o cinco años la diferencia en calidad de red todavía era significativa respecto a los competidores, pero hoy nuestra infraestructura móvil es totalmente comparable y nos permite competir en calidad de tú a tú frente a Deutsche Telekom y Vodafone con una estructura más ágil y sin 'legacy'", ha enfatizado el primer ejecutivo.

Por último, en el área mayorista ('wholesale'), reformulará su modelo para digitalizar a socios como Aldi Talk y negocia alianzas con neobancos, plataformas digitales y firmas industriales.

INFRAESTRUCTURA Y NUEVA ESTRATEGIA DE MARCAS

En el ámbito de las infraestructuras, Telefónica Alemania mantendrá una estrategia orgánica mediante la combinación de redes propias y acuerdos con terceros --incluyendo a Deutsche Telekom y empresas de torres--, descartando grandes compras o despliegues directos de fibra.

Argelich ha atribuido este enfoque a los elevados costes de despliegue por hogar frente a España, a la validez de la huella actual de VDSL para la velocidad del usuario y a las rigideces regulatorias del país, donde el limitado nivel de 'network sharing' genera ineficiencias.

Asimismo, el directivo ha señalado las peculiaridades del mercado germano respecto al resto de Europa, como la supervivencia regulada de la figura de los 'service providers' o revendedores multimarca (como Freenet) y la lentitud en la adopción de fibra.

En este sentido, ha destacado que el uso de la red de cobre (VDSL) sigue muy extendido porque sus prestaciones (hasta 250 Mbps) continúan satisfaciendo a una gran base de usuarios satisfechos, lo que ralentiza la migración masiva a la fibra en la tercera economía del mundo.

Respecto a la red móvil, ha defendido su eficiencia en tráfico pese a asumir el retraso generalizado del mercado alemán en la densificación de la banda 3,5 GHz para el 5G.

En el plano comercial, la operadora reestructurará su presencia a partir de 2027 a través de un esquema de tres marcas para segmentar la demanda.

La enseña O2 se consolidará de forma exclusiva como la opción 'premium' y de valor, mientras que Aldi Talk preservará su posición en el segmento de descuento ('discounter').

Para abordar la franja media del mercado ('mid-market') y competir contra 1&1 y Congstar, la compañía evalúa lanzar una nueva marca o reconvertir una de sus firmas actuales para evitar la dilución del posicionamiento de O2.