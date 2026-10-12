El director general adjunto de Renfe asegura que el tren incendiado cumplía "escrupulosamente" las revisiones

Locomotora de un AVE Madrid-Barcelona-Figueras incendiada a la altura de Ricla. - DPZ

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general adjunto de Renfe, Sergio Bueno, ha asegurado que el tren cumplía "escrupulosamente con sus revisiones en tiempo y forma" después de que un incendio en la cabina de cola de un AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) que realizaba el trayecto Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes-Figueres haya interrumpido el tráfico durante la tarde.

Aunque ha admitido desconocer la fecha de fabricación del tren y tampoco ha especificado si ha pasado revisiones recientemente, sí ha insistido en declaraciones a medios que "todo el material rodante de Renfe se encuentra en perfecto estado de revisión y mantenimiento".

La circulación entre Madrid y Barcelona ha comenzado a recuperarse a última hora de este lunes las previsiones de Renfe apuntaban a que todos los trenes detenidos empezasen a circular a las 23.00 horas.

La incidencia ha afectado a un total de "33 trenes", "18 de los cuales no han podido salir de su estación de origen" y "14 han quedado detenidos en estaciones". Asimismo, se han visto perjudicados "12.979 viajeros", según ha informado Renfe en un comunicado.

Renfe ha asegurado que desconoce por ahora las causas que han originado el fuego y que "ha iniciado ya un proceso de investigación para esclarecer los hechos". También ha pedido disculpas "a todos los pasajeros afectados" y ha incidido en garantizar "la seguridad del transporte ferroviario".

Tras detectarse el problema, alrededor de las 16:05 horas de este lunes y siguiendo los protocolos de seguridad, los 283 pasajeros que viajaban a bordo fueron evacuados del convoy sin que hubiese ningún herido.

Los bomberos dieron por extinguido el incendio a media tarde tras la intervención de los servicios de emergencia. A partir de se momento, y "una vez comprobado el estado de las infraestructuras", "Adif ha iniciado el restablecimiento paulatino de la circulación".