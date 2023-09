FlixBus denuncia la falta de liberalización del mercado del autobús en España

La compañía pide al próximo Gobierno una movilidad "pensada para los españoles, el turismo y el medioambiente"



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

FlixBus, compañía especializada en el transporte de autobús a bajo coste, ha denunciado la falta de liberalización del mercado del bus en España y como esto afecta negativamente al usuario, según ha explicado en una rueda de prensa celebrada en Madrid.

La compañía, que ya ha superado los cinco millones de usuarios en España desde su llegada a la región, afirma compartir las conclusiones del Ministerio de Transportes sobre el mapa concesional español del sector, que califica de "obsoleto, ineficiente y no planificado".

El director general de FlixBus en España y Portugal, Pablo Pastega, ha recalcado que mientras que España ya ha liberalizado el mercado del avión y es pionera en la liberalización del ferrocarril, parece que se resiste a la liberalización del autobús, algo "sorprendente", sobre todo en un contexto en el que "crecen tan rápido" las plataformas de 'carsharing'.

En cuanto a la posible rentabilidad del mercado si este se liberalizase, Pastega ha defendido que "no hay líneas no rentables si hay demanda de servicios". De hecho, según datos de Funcas, el coste del viaje en autobús en España es actualmente un 41% más caro que en Portugal y un 88% más que en Francia, ambos países con un sector de transporte en autobús abierto.

En este contexto, y de cara a la formación de un nuevo gobierno, FlixBus ha querido reclamar que se impulse "una movilidad pensada para los españoles, el turismo y el medioambiente".

LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y REGLAMENTO EUROPEO

Sobre la propuesta de Ley de movilidad sostenible, la compañía ha reconocido que "suponía avances y permitía estudiar la apertura de ciertas rutas", pero aún así la considera "insuficiente".

En concreto, FlixBus ha insistido en que al modelo español, "le faltan cientos de conexiones directas" y que, actualmente, no se está aplicando el reglamento europeo 1073/2009, que permite el cabotaje de forma libre, lo que aumentaría la conectividad y frecuencia de ciudades como Badajoz, "sin coste económico, ni medioambiental ninguno", pues se haría sobre rutas que ya existen.

La empresa ha defendido, incluso, que "se pueden conectar destinos pequeños sin subvenciones".

Sobre esta no aplicación del cabotaje en España, Pastega ha comentado que desde el Ministerio reciben "respuestas vagas". Además, ha denunciado la cantidad de concesiones caducadas que hay actualmente en España en el mercado del transporte de pasajeros en autobús.

En cuanto a la segunda fase de liberalización del sector ferroviario, el directivo ha declarado que en España "a día de hoy el foco es el autobús".

EL CASO DE LA APERTURA EN PORTUGAL

Portugal liberalizó el mercado en 2019 para aquellos trayectos de más de 50 kilómetros, denominados 'Expresso'. El ex viceministro y secretario de estado de Movilidad y Transporte de Portugal, José Gomes Mendes, encargado de la aprobación de esta ley, ha participado también en la rueda de prensa de este lunes.

Durante su intervención, ha asegurado que esta iniciativa introdujo "numerosas ventajas", y así lo ha confirmado también el seguimiento regulador de esta ley, que considera que la medida promueve la competencia en el universo del transporte público de viajeros por carretera.

Además, desde que se liberalizó el mercado, los precios del billete se han reducido entre un 24% en 2022 para el caso de la ruta Lisboa-Oporto, hasta un 51% en el trayecto Oporto-Coimbra.

Asimismo, se han pasado de cuatro licencias para operadores a 30 y la ocupación media de los autobuses es del 62%, llegando a superar el 70% para algunas compañías.

A su vez, el ex viceministro ha asegurado que no se ha perdido conectividad en los sitios pequeños y ha considerado extranos que en España no se permita el cabotaje.