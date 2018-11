Fomento aspira a tener listo el modelo de pago por uso de autovías en esta Legislatura

Actualizado 13/11/2018 12:39:55 CET

"Al Ministerio le suena bien la música del sector", dice Saura sobre la popuesta de peajes de las constructoras

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Fomento aspira a tener listo antes de que termine esta Legislatura el nuevo sistema de conservación y mantenimiento de la red de carreteras, para el que se contempla introducir el pago de un peaje por circular por las autovías.

Así lo apuntó el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, al manifestar su deseo de que el debate sobre este nuevo modelo de financiación de las carreteras se "cierre cuanto antes, si es posible, dentro de esta Legislatura".

El 'número dos' del Ministerio de Fomento expresó además su convencimiento de que existe "una amplia mayoría" en el Congreso para "abordar este reto" y sacar adelante el pago por uso, a pesar de la "actual compleja composición de la Cámara".

Saura recordó que Fomento ha encomendado a una Subcomisión específica del Congreso el diseño del nuevo sistema que garantice el mantenimiento de las carreteras y el consiguiente eventual peaje en las autovías.

Esta subcomisión abrirá un debate al que llamará a participar al sector, al Gobierno, a los distintos territorios, a expertos y a todos los agentes implicados con el objetivo último de que el nuevo sistema sea fruto del mayor consenso y un modelo "eficiente, equilibrado y homogéneo para todo el país".

"El Gobierno ha sido valiente y, en línea con otros países, ha querido abrir el debate, que espera también se cierre cuanto antes", añadió Saura sobre el análisis del pago por uso de las autovías tras intervenir en una jornada organizada por la patronal de ingeniería Fidex y la de grandes constructoras Seopan.

"LA MUSICA DEL SECTOR, SUENA BIEN".

"La música de lo que nos decís en el sector le gusta al Ministerio, es muy coincidente con lo que dice Fomento", aseguró el 'número dos' de este Departamento en referencia a la demanda de imponer peajes en las carreteras para costear su mantenimiento que tanto Seopán como el resto de patronales ramo reivindican desde hace años.

A pesar de ello, tanto Saura, como el titular del Ministerio, José Luis Ábalos, descartaron que el Gobierno vaya a adoptar sus propuestas o plantear una propia sobre el nuevo modelo para costear las carreteras.

"El hecho de que no adoptemos ninguna posición sobre las autopistas que ahora acaban su plazo de concesión y levantarán su peaje demuestra que no proponemos ningún modelo y no queremos adelantarnos", declaró Ábalos tras participar en un acto de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

En este sentido, también insistió en que será la referida Subcomisión del Congreso la que "debata, reflexione y proponga un modelo de sostenibilidad para las infraestructuras viarias". "No anticipamos nada, ninguna fórmula, sólo abrimos a la reflexión la adopción de un modelo para todo el país que permita la sostenibilidad de la red viaria", reiteró.

Durante su intervención en las jornadas, Saura volvió a achacar la necesidad de diseñar un sistema para costear la conservación de los 11.500 kilómetros de carreteras y autopistas del país a la cada vez mayor dificultad de atender este gasto con las arcas públicas, sobre todo teniendo en cuenta los gastos sociales y los actuales niveles de deuda y déficit del país.

"Además, cada infraestructura tiene que interiorizar su coste", indicó en referencia a que, tal como dijo recientemente el ministro, las carreteras son las únicas por las que no se paga una tasa o canon. "Para garantizar su sostenibilidad, pero también para que una no resuelte privilegiada sobre otra a la hora de ser elegida por los ciudadanos", añadió.