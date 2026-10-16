Kepler discrepa de Bank of America sobre Ferrovial y tilda de "innecesariamente alta" su puja en Georgia

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MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de análisis Kepler ha cuestionado la elevada aportación comprometida por Ferrovial para adjudicarse la autopista I-285 East en Atlanta (Estados Unidos) y la ha calificado de "innecesariamente alta" tras publicarse las puntuaciones de las ofertas concurrentes, una posición que contrasta con la visión de Bank of America, que ve "exageradas" las dudas del mercado.

Según un nuevo informe de Kepler consultado por Europa Press, la propuesta económica entregada por el consorcio de Ferrovial, en el que también participa Tikehau Star Infra, resulta "muy superior" a la de sus competidores, en una estrategia similar a la empleada el pasado mes de agosto para adjudicarse la autopista I-24 en Tennessee.

Las puntuaciones totales publicadas para el proyecto de Georgia sitúan al consorcio de Ferrovial con 1.944 puntos, frente a los 1.084 puntos obtenidos por el grupo confirmado por Sacyr y Shikun & Binui y los solo 482 puntos de la propuesta de ACS-Acciona-Meridiam.

Las valoraciones de concesión ofertadas por los consorcios de Sacyr y ACS/Acciona se habrían situado por debajo de la cota de los 10.000 millones de dólares (8.880 millones de euros), frente a los 24.100 millones de dólares (21.400 millones de euros) ofrecidos por el grupo adjudicatario.

Kepler calcula que la inversión total de la I-285 East se aproximará a los 40.000 millones de dólares (35.500 millones de euros) si se añaden los gastos financieros capitalizados previstos a los 8.900 millones de dólares de construcción y los 24.100 millones de pago al concedente.

Con esta cifra, el análisis estima que la magnitud conjunta entre los proyectos de Tennessee y Georgia rondará los 80.000 millones de dólares (71.000 millones de euros), lo que requerirá aportaciones de capital por parte de Ferrovial superiores a los 15.000 millones de dólares (13.300 millones de euros) y emisiones de deuda de más de 50.000 millones de dólares (44.400 millones de euros).

Esta lectura difiere de la publicada por Bank of America, que reiteraba su recomendación de compra sobre las acciones de la compañía al estimar que Ferrovial puede asumir las aportaciones de capital sin recurrir a ampliaciones de capital, rotación de activos ni recortes en el dividendo, fijando su precio objetivo en 60 euros por acción, lo que supone un potencial de revalorización del 39% respecto al precio actual.

REACCIÓN NEGATIVA EN BOLSA

La adjudicación de la I-24 en agosto también destapó dudas en el mercado sobre su financiación y la rentabilidad esperada. En este sentido, un análisis de UBS estimó una rentabilidad de solo el 7% para ese proyecto, lo que desencadenó su caída en bolsa.

Sin embargo, la directiva de la compañía apuntó unos días después que la rentabilidad esperada ascendía a una cifra de dos dígitos. Ahora, el análisis de Bank of America concreta ese dato en el 10,5%.

La primera reacción del mercado tras adjudicarse esta nueva autopista en Atlanta fue negativa, con caídas en su cotización en el Ibex 35 del 4,3% este jueves y del 2,65% en su cotización en el Nasdaq de Nueva York. Este viernes, se ha estabilizado y sus acciones avanzan un 0,32% en España.

Bank of America prevé que las aportaciones de capital para ambos proyectos requerirán un máximo de entre 14.000 y 15.000 millones de euros. Además, estima que la posición neta de caja de la sociedad matriz de Ferrovial se sitúe en 1.700 millones de euros a finales de 2026 y supere los 13.000 millones de euros para 2035.

Tanto ACS como Acciona ya han emprendido acciones legales contra la adjudicación a Ferrovial de la I-24, lo que ha abierto una lucha entre empresas españolas en el mercado estadounidense.