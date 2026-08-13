Agro.- Detectados 4 nuevos casos de PPA en Catalunya dentro de la zona de alto riesgo

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola, a 12 de marzo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado este jueves de la detección de cuatro nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya en la última semana, todos ellos dentro de la zona delimitada de alto riesgo.

De este modo, de las 329 muestras analizadas en los últimos 7 días, 4 han resultado positivas y 325 negativas, lo que representa un 1,20% de casos positivos y eleva a 379 los animales infectados desde el inicio del brote.

Dos de los positivos se han registrado en Barcelona, uno en Molins de Rei (Barcelona) y otro en Esplugues de Llobregat (Barcelona), lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

Desde el 28 de noviembre del año pasado, fecha en la que se detectó el primer caso, se han analizado un total de 11.029 jabalíes, de los cuales 379 dieron un resultado positivo y 10.650 negativo.

Desde el departamento recuerdan que continúan vigentes las restricciones de acceso al medio natural en los municipios que forman parte de la zona de alto riesgo, por lo que se pide a la ciudadanía que respete la señalización y los controles de acceso, no alimente a los jabalíes, deposite los residuos en contenedores cerrados y avise al 112 si detecta ejemplares muertos o sintomáticos.