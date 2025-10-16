BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha anunciado un nuevo caso de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en Cassà de la Selva (Girona) que, junto al detectado en el sur de Francia, obliga a recalcular el radio actual de vigilancia de la enfermedad, ha informado el departamento este jueves por la noche en un comunicado.

En ese nuevo radio, se deberán "tomar las mismas medidas de contención y limitación de movimientos que en los 50 primeros kilómetros", añaden.

El ganadero fue notificado este jueves y "contará con todas las medidas de apoyo que ha anunciado el Govern, incluyendo el apoyo psicológico por parte del Servei d'Emergèncias Mèdiques (SEM), y se llevará a cabo un anticipo de las indemnizaciones para los ganaderos afectados a través del Institut Català de Finances (ICF).

La estrategia de vacunación deberá cubrir todas las reses de la zona de vigilancia y, en previsión, el Departamento ya había pedido nuevos lotes de dosis de la vacuna para cubrir los nuevos radios.

El proceso de vacunación por la DNC de las reses situadas dentro de la zona de protección en Girona se reinició este miércoles, tras la llegada del segundo lote de vacunas, procedente del fondo de reserva de la Unión Europea que gestiona el Ministerio.