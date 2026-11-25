Noelia Fernández, la candidata catalana al European Young Chef Award - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cocinera Noelia Fernández representará a Catalunya en la 10 edición del European Young Chef Award, que se celebrará en Gozo (Malta) del 29 de noviembre al 2 de diciembre.

Fernández presentará 'Perdiu amb col', una propuesta que parte de la cocina tradicional catalana e incorpora técnicas contemporáneas, informa este miércoles el Departamento de Agricultura del Govern de la Generalitat en un comunicado.

La cocinera obtuvo el premio Catalan Food al ganar el Concurs de Cuina Jove de Catalunya, hecho que le dio el derecho de ser la representante catalana en el certamen europeo.

La competición está organizada por el International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT) y reunirá a jóvenes cocineros seleccionados en concursos regionales de varios territorios europeos.

REGIÓN EUROPEA DE LA GASTRONOMÍA

La final se celebrará en el Institute of Tourism Studies (ITS) en Gozo, Región Europea de la Gastronomía en 2026.

La receta de Fernández combina la perdiz con diferentes elaboraciones de cerdo, y pretende situar a la col, producto del huerto y de temporada, "al mismo nivel gastronómico que la carne de caza".