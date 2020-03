Agricultores aragoneses trabajan para que no haya problemas de abastecimiento

ZARAGOZA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores aragoneses continúan trabajando para que no haya problemas de abastecimiento ante la crisis del coronavirus COVID-19. No obstante, el sector también tiene que poner en marcha medidas para tratar de evitar la propagación del patógeno.

Así lo han indicado, en declaraciones a Europa Press, los responsables de las principales organizaciones agrarias en Aragón --UAGA, ARAGA, ASAJA y UPA-- que han dejado de lado sus reivindicaciones y protestas con las que pedían un precio justo para agricultores y ganaderos durante este periodo de estado de alarma.

El secretario general de la UAGA en Aragón, José María Alcubierre, ha evidenciado que los agricultores "no podemos hacer teletrabajo". En su caso, es ganadero y ha tenido que subir el agua a su explotación de vacuno porque la confederación ha cerrado el riego por seguridad.

En este contexto, ha explicado que los agricultores y ganaderos tienen que trabajar siguiendo una serie de pautas, como mantener cierta distancia con otras personas con las que trabajen, limpiar bien todo el material que se utiliza y no compartir vehículos.

No obstante, la producción del sector primario "no se puede parar". "Desde UAGA siempre hemos dicho que somos un sector estratégico, lo que pasa es que tenemos poca memoria, hay que recordar que la PAC --Política Agria Común-- europea nació por la falta de abastecimiento a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Se está aplaudiendo mucho a las grandes superficies, pero difícilmente llegan los productos a los lineales si no es por nuestro trabajo".

Entre las dificultades con las que se están encontrando los agricultores está el cierre de los talleres. Alcubierre ha mencionado que el hecho de que estos establecimientos no estén abiertos hace que no puedan reparar su material. Aunque ha remarcado que "no hay grandes problemas" y ha incidido en la "sensibilidad" de los agricultores para "no romper el eslabón de la cadena".

Además, ha recordado que el sector porcino, que cuenta por sus necesidades laborales con un gran número de mascarillas, ha realizado donaciones a los centros sanitarios.

Por otra parte, ha lamentado que haya "mucha gente irresponsable" que ha ido al medio rural durante el estado de alarma. Ha advertido de que estas acciones son contraproducentes para extender el coronavirus.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El responsable de ARAGA, Jorge Valero, ha reconocido que hay bastante confusión entre muchos agricultores sobre las medidas de seguridad. "Estamos intentando explicar a la gente que pueden hacer labores en el campo, pero que en el vehículo en el que vayan solo puede ir una persona, que está desaconsejado que se haga trabajo familiar y que, si se realiza, cada uno tiene que ir en un vehículo distinto".

También ha pedido a los agricultores que lleven en el vehículo documentación que acredite su actividad. Ha comentado que entre los agricultores, al igual que en el resto de la ciudadanía, hay cierta inquietud por la situación.

El secretario general de ASAJA, Ángel Samper, ha incidido en la importancia de mantener una buena higiene para evitar la propagación del COVID-19. Además, ha explicado que, entre los temas que preocupan a los agricultores durante este periodo de estado de alarma, se encuentran las paradas que les hacen los agentes de seguridad para controlar el tránsito de personas.

Para que los agricultores no tengan problemas, las organizaciones agrarias les recomiendan que lleven documentación que acredite su actividad, como los papeles de la PAC o facturas.

Asimismo, ha precisado que hay una serie de matices que las autoridades tienen que tener en cuenta ante el decreto de alerta. El que más preocupa es que no se deje a los cazadores controlar las plagas de conejos y jabalíes al considerar que se trata de una actividad de ocio, cuando para el sector primario es esencial.

"NO PODEMOS QUEDARNOS EN CASA"

"Los agricultores y ganaderos tenemos mucha responsabilidad porque somos esenciales, y en una situación como la actual somos conscientes de que no podemos quedarnos en casa, tenemos que seguir haciendo nuestras tareas con normalidad para que no se rompa la cadena y no haya desabastecimiento", ha remarcado el secretario general de UPA-Aragón, José Manuel Roche.

"Por el momento no tenemos problemas de desabastecimiento de pienso, de medicación ni de veterinarios, estamos recibiendo todas las facilidades, la actividad se sigue desarrollando, siempre tratando de tomar todas las precauciones posibles para no favorecer la expansión del virus".

Roche ha asegurado estar muy orgulloso del trabajo que se está haciendo y ha apuntado que muchos agricultores y ganaderos se han puesto a disposición de los ayuntamientos para ayudar en lo que sea necesario.

"Hemos puesto en pausa todas nuestras reivindicaciones en las que reclamábamos un precio justo. Aunque los agricultores tengan que poner dinero de su bolsillo, como ha ocurrido en otras ocasiones, lo único que les preocupa es sacar adelante sus cosechas y que no haya desabastecimiento".