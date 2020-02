CCOO sostiene que la subida del SMI no es el único problema de agricultores y ganaderos y pide apoyo para el sector

Publicado 02/02/2020 12:12:00 CET

TOLEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO, que ha admitido que a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y de España no les faltan razones para la preocupación y la movilización, ha defendido no obstante que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no es su problema y ha pedido verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico para la región.

En nota de prensa, CCOO ha indicado que los profesionales de este sector llevan mucho tiempo constatando la pérdida de rentabilidad de sus explotaciones y denunciando la falta de transparencia en la formación de los precios que les afectan, tanto de los que pagan a por las semillas y plantones, fertilizantes, fitosanitarios y piensos, energía y lubricantes, maquinaria y repuestos; como de los que consiguen cobrar por los productos que generan a la media docena de empresas que controlan la distribución.

"Los agricultores y ganaderos vienen denunciando su absoluta debilidad en la cadena de valor alimentaria desde mucho antes de que el Gobierno en solitario del PSOE subiera el año pasado el SMI a 900 euros al mes, y mucho antes aún de que el gobierno de coalición PSOE-UP, con el acuerdo de las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, elevara el SMI para este 2020 hasta los 950 euros/mes", ha precisado.

"Pero en cuanto lo ha hecho, determinadas voces han hecho del SMI si no la única, sí la principal causa de los problemas del sector, y han vaticinado el acabose", ha precisado el sindicato.

"Según Contabilidad Regional de España, en 2018 el salario/hora a jornada completa en el sector agrario de Castilla-La Mancha ascendió a 6,08 euros. Menos de un tercio de la media del conjunto de todos los sectores (19,61 euros) y apenas una sexta parte que el del sector financiero (36,34 euros)".

Por su parte, la Agencia Tributaria apunta que el salario anual medio que percibieron los asalariados agrícolas de Castilla-La Mancha en 2018 ascendió a 7.656 euros (8.273 los varones y 5.392 las mujeres).

"Unas cuantías misérrimas, que lo son aún más en la provincia de Ciudad Real: 6.114 euros (6.715 los hombres y 3.909 las mujeres). Cifras que parecerían un chiste si no fueran un drama, mientras la patronal Asaja-Ciudad Real sigue negándose a acomodar las tablas salariales del convenio provincial del campo al SMI del año pasado", ha denunciado el sindicato

"Seguimos reivindicando un convenio del campo de ámbito regional, que unifique y dignifique los salarios y las condiciones salariales. Es obligado dignificar el valor del trabajo. Ni los asalariados del campo, ni los de ningún otro sector, puede cobrar por debajo del SMI, que hay que seguir impulsando hacia arriba; hasta, como mínimo, el 60% del salario medio", ha reiterado CCOO.

"Si la Cecam, la patronal Asaja y el Gobierno regional consideran que la viabilidad del sector agrario de la región depende de mantener estos niveles salariales, apaga y vámonos. Seguro que no es eso lo que les preocupa a los agricultores y ganaderos. Lo que reclaman, y tienen todo nuestro respaldo, son verdaderas políticas de apoyo a un sector estratégico de nuestra economía, que además contribuye de forma esencial al mantenimiento del medio rural y el espacio natural", ha añadido el sindicato.

Por último, y tras precisar que los próximos meses serán claves para que nuestro país concrete su Plan Estratégico de cara a la futura Política Agrícola Común (PAC), ha incidido en la necesidad de ofrecer un nivel de vida digno a los agricultores y trabajadores agrícolas, unas 65.000 personas en Castilla-La Mancha, un millón en España, 22 millones en la Unión Europea, "que son las que garantizan a todas los demás un abastecimiento de alimentos estable, variado y seguro".