COAG CyL pide ampliar el plazo para pedir la PAC por los contactos "directos" que supone su tramitación

VALLADOLID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Castilla y León pide a la Junta que se amplíe el plazo de tramitación de los expedientes para solicitar las ayudas de la PAC o, en caso de que la evolución del Covid-19 requiera de otras medidas más drásticas, que se establezca una moratoria en la tramitación hasta que un "hipotético" escenario más propicio permita su reanudación.

El punto álgido para la tramitación de la PAC se produce en las próximas semanas y entraña "miles" de contactos "directos" entre agricultores, ganaderos y personal técnico de las entidades tramitadoras por lo que supone un riesgo "evidente" de transmisión del Covid-19, según ha informado la organización agraria a Europa Press en un comunicado.

COAG Castilla y León ha estimado que habrán de ser las administraciones agrícolas junto con las sanitarias quienes determinen el plazo "ideal" que debería alargarse este proceso y exige que lo hagan cuanto antes "sin demora" y con el "mayor rigor científico posible".

La petición se ha hecho extensible a todos los plazos en curso o con vencimiento próximo, como las ayudas de incorporación y/o modernización de explotaciones y las declaraciones trimestrales de IVA y anual del IRPF, entre otras, si bien estas últimas corresponden a la Agencia Tributaria.

Así lo ha manifestado COAG este viernes, cuando se ha reunido al Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y la Consejera de Sanidad, Verónica Casado, con los representantes de las OPAs, cooperativas, y de la industria y la distribución agroalimentaria para analizar la situación actual y las medidas a activar para asegurar el abastecimiento de alimentos, cuestión estratégica para hacer frente a la crisis del Covid-19.

A este respecto, todas las partes presentes en la reunión han lanzado un "mensaje de unidad" en que lo prioritario es "frenar el avance de la pandemia" y que están en "condiciones de garantizar este abastecimiento", para lo que demandan "sensatez y responsabilidad individual" a todos los ciudadanos, evitando el pánico injustificado y no realizando acopio compulsivo de mercancías.

PROTOCOLO

Asimismo, COAG Castilla y León ha pedido un protocolo especial a aplicar en caso de que en alguno de los almacenes o pequeñas industrias o granjas ganaderas se detecte un positivo de Covid-19, para que no afecte al resto de los trabajadores y no suponga un cierre automático del centro en cuestión, lo que supondría un "grave perjuicio" para los agricultores y ganaderos, ya que en muchos casos se trata de tareas que no pueden aplazarse ni suspenderse.

Igualmente, COAG ha planteado la "necesidad" de garantizar el transporte como cuestión clave para el mantenimiento de la actividad, ya que las explotaciones necesitan recibir 'inputs' para seguir produciendo y necesitan que funcione adecuadamente la salida de dichos productos, especialmente los más perecederos, como la leche o las hortalizas.

Por parte de la Consejería de Agricultura aseguran que se ha manifestado una receptividad "positiva" a estas peticiones y se compromete "claramente" a que se aplicará toda la flexibilidad que se requiera para que "nadie se quede fuera" de las ayudas por una cuestión de plazos.