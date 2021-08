Blogueras, chefs y artesanas pasteleras rescatan el recetario tradicional malagueño en el Gran Mercado Sabor a Málaga

La cita continúa el domingo con una jornada dedicada al sector del vino

La Diputación de Málaga ha dado el protagonismo este sábado a blogueras de la provincia y artesanas pasteleras, quienes han rescatado platos dulces y salados del recetario malagueño en las distintas exhibiciones culinarias que se están sucediendo en la Plaza de la Marina con motivo del Gran Mercado Sabor a Málaga.

El vicepresidente primero y diputado de Desarrollo Económico sostenible, Juan Carlos Maldonado, ha asistido a estos showcookings para conocer en persona cómo se elaboran algunos de los platos más tradicionales de la provincia, lo que ayuda a "preservar una de nuestras señas de identidad por la que cada vez más turistas se acercan a la provincia de Málaga: la gastronomía".

"Ya no se trata solamente de sol y playa o monumentos --ha añadido--, Málaga también y cada vez más, se disfruta con el paladar, por eso debemos aprovechar también la gran influencia de los blogs y las redes sociales para poner en valor a nuestros productos, aumentar sus ventas e impulsar el turismo gastronómico, como uno de los motores que ayuden a afianzar la recuperación económica de nuestra provincia", ha explicado.

Sobre el escenario de la Plaza de la Marina, chefs como Eduardo Muñoz, del Restaurante Lígula, con un zoque malagueño --una variante del gazpacho andaluz--, ha compartido espacio con expertas blogueras que han dado su particular demostración con productos Sabor a Málaga.

Así, Paz Martínez, del blog 'El Placer de Cocinar', ha mostrado cómo elaborar un gazpacho de aguacate y morrete malagueño. Un plato antiguo y típico de la comarca de la Axarquía que se hacía con ingredientes sencillos y a la vez nutritivos debido a la escasez de alimentos y a la dureza del trabajo en el campo.

Por su parte, Susana Gutiérrez, autora del blog 'El Tiovivo Rojo', ha tomado el relevo en los fogones para reinventar y adaptar para celíacos y veganos la gastronomía tradicional malagueña y los productos Sabor a Málaga. La bloguera malagueña ha elaborado una tosta con un rollito de Tomate Huevo de Toro relleno de crema de tofu con trufa y chutney de mango. Su segunda propuesta han sido unos tacos de tofu con aguacate, pimiento, cebolla dulce, Tomate Huevo de Toro y veganesa --mayonesa con leche de soja-- de perejil y cilantro. De postre ha deleitado a los asistentes con una mouse de chocolate y aguacate con topping de almendras saladas y caramelo de miel de caña.

Tras la intervención de las blogueras, la chef del restaurante Casaamigos de Málaga, Lola Jiménez, ha elaborado unas croquetas de salchichón de Málaga con salsa de miel y mostaza.

Por la tarde y sobre los fogones del escenario situado en la Plaza de la Marina, tomará el relevo el famoso maestro panadero Juan Manuel Moreno, de la panadería Pan Piña de Algatocín, quien realizará una demostración con recetas de hogazas recuperadas de la antigüedad.

A continuación será el turno para algunas de las maestras pasteleras con más prestigio en la provincia. La primera de ellas, María García Mora de Candy's Repostería Artesanal de Málaga, que prepara un ajoblanco dulce y angelorum, un postre típico de Antequera. Justo después, la maestra pastelera Puri Morillo, de la pastelería Daza de Málaga, elabora unos bocaditos de limón, mango y vino de Málaga.

El homenaje al recetario tradicional malagueño concluirá con la demostración de Rafael Ayala Natera, jefe de pastelería de la Bodega El Pimpi de Málaga, que muestra cómo cocinar un macaron con crema de naranja y vino D.O. Málaga, donde los ingredientes son almendras de Cártama y Almogía, y las naranjas proceden de la Huerta del Paraíso, ubicada en la localidad de Coín. Su propuesta para el recetario tradicional concluye con un mini cake de algarroba, hecho a base de harina de algarroba, crema de aguacate y base de chocolate blanco.

PROGRAMA DEL DOMINGO

La jornada del domingo estará dedicada al sector del vino con distintas exhibiciones culinarias y catas que a lo largo del día mostrarán las múltiples aplicaciones de los caldos malagueños en nuestra gastronomía. Así a las 12.000 horas, y en el escenario ubicado en la Plaza de la Marina, tendrá lugar la primera de las catas dedicada a los vinos espumosos de Málaga y correrá a cargo de José Antonio Cosano, sumiller del Hotel Don Pepe A Gran Meliá de Marbella.

Una hora después, Juan Antonio Aguilar, chef del Parador de Málaga Golf y el bartender, Juan Antonio Aguilar Darias, elaborarán un guiso de carrilleras estofadas con vino de Ronda. A las 14.00 horas tomará el relevo un taller sobre coctelería con vinos de Málaga, a cargo de cocteleras de la provincia.

Ya a las 19.00 horas, Cristian Postigo, sumiller del Asador Ovidio de Málaga, ofrecerá una cara de vinos rosados con D.O. Sierras de Málaga. Para finalizar la jornada de actividades, a las 20.00 horas, tendrá lugar una cata, esta vez de vinos blancos con D.O. Málaga y D.O. Sierras de Málaga, ofrecida por Jesús María Claros, responsable de Vinos Grupo López Pardo y Premio "Puerta Nueva".

Además de las actividades, en la Plaza de la Marina se ubican seis establecimientos de comida para llevar: Fernando Martín Catering, Restaurante Lígula, La Consentida Selección, Restaurantes Mercado San Martín y Capricho Helado Artesanal.

Tal y como exigen las circunstancias, se prestará especial atención al cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y al aforo, que se regulará mediante controles de acceso para que no se supere el aforo máximo de 300 personas en el Paseo del Parque y de 200 en la Plaza de la Marina. Además, se vigilará que todos los asistentes lleven mascarilla, se les facilitará gel hidroalcohólico y se instarán las señales pertinentes para recordar que se mantenga la distancia de seguridad.