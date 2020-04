Cifal Málaga organiza el lunes un seminario virtual sobre el liderazgo de los jóvenes para avanzar en los ODS

MÁLAGA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cifal Málaga y la Asociación Azahara realizarán el próximo jueves 30 de abril a las 18.00 horas --de España--, el seminario virtual 'Jóvenes y ODS: líderes que construyen futuro', con el fin de mostrar el compromiso que diversos jóvenes realizan alrededor del mundo a través de iniciativas innovadoras, creativas y sociales, para contribuir al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Según han informado desde Cifal, actualmente hay 1.800 millones de personas entre diez y 24 años, son la generación de jóvenes más grande en la historia. Conectados unos con otros como nunca antes, los jóvenes tienen un papel "fundamental" a la hora de construir y desarrollar la resiliencia de sus comunidades, proponiendo soluciones innovadoras, generando progreso social e inspirando el cambio político.

"Con compromiso y recursos adecuados, los jóvenes tienen el potencial de hacer más efectiva la transformación del mundo en un lugar mejor para todos", han indicado desde dicha organización a través de un comunicado.

Este tema y diversas experiencias de vida formarán parte del webinar donde jóvenes de diferentes organismos y asociaciones hablarán de la relación entre estos y la Agenda 2030, la cultura y la educación de este colectivo como base para la transformación, y la divulgación de ODS a los jóvenes desde el medio rural, entre otras temáticas.

Para la introducción del webinar, el director de Cifal Málaga, Julio Andrade, hablará de la importancia de los jóvenes en la consecución de los ODS, y el presidente de la Asociación Azahara, Mohamed El Amrani, explicará su experiencia de trabajo con los jóvenes en temas de innovación social y cooperación al desarrollo y cultura de paz, los cuales de desarrollan en Europa y el norte de África.

Por su parte, Luis Macua, project manager de Cifal Málaga, hablará de ODS y jóvenes en el marco más amplio; al igual que Lucía Vázquez, experta en Educación y sostenibilidad, quien enfatizará en la cultura y la educación de los jóvenes como base para la transformación social.

Asimismo, Fernando Blasco, de la Asociación Líbero, sacará de manera virtual a los jóvenes del contexto urbano para sumergirlos en la educación ambiental y social desde lo rural, explicando la serie de proyectos que de manera lúdica y creativa se llevan a cabo desde su asociación.

También se expondrán experiencias prácticas, como el proyecto 'It will be', liderado por Arancha Martínez, quien dejó su vida acomodada en Dublín para ser voluntaria en India, y posteriormente crear un proyecto de cooperación internacional dedicado a las clases más vulnerable de ese país.

Por último, se dará a conocer la iniciativa Cienciaterapia, ideada por Jesús Ángel Gómez, joven que creó una forma diferente para enseñar la ciencia y trabajar con los niños confinados en hospitales por diversas enfermedades, para llevarles alegría y conocimiento de una forma lúdica.

Las inscripciones se hacen a través del enlace hasta las 23.59 horas del miércoles 29 de abril. También será posible seguir el webinar en directo desde el canal de Youtube Información Cifal Málaga.