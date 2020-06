La directora de Cambio Climático: "La recuperación solo puede ser verde y azul, con soluciones basadas en la naturaleza"

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Valvanera Ulargui, considera que la salida de esta crisis debe hacerse "cerrando las puestas al modelo que ya no funciona" y con soluciones "plausibles" para los próximos meses y los próximos años que permitan dar a la sociedad un futuro porque los jóvenes "no pueden seguir acumulando mochilas e hipotecas" de las generaciones pasadas.

Durante su participación en la jornada 'La Reconstrucción económica en verde' organizada por Servimedia e Iberdrola, Ulargui cree que precisamente la reconstrucción es uno de los espacios comunes en los que la sociedad debe unirse. "Los pasos son claros. La recuperación solamente puede ser verde y azul, con soluciones basadas en la naturaleza", ha apostillado al tiempo que ha señalado como la crisis del COVID ha mostrado el riesgo de no mantener el equilibrio ambiental.

"El modelo de consumo actual ha terminado, aunque la crisis nos ha cogido ya con la transformación verde en marcha. Lo más costoso es no actuar y no dar los pasos en la buena dirección", ha insistido la directora que ha apuntado a la responsabilidad de los gobiernos de facilitar la transición hacia un modelo neutro en carbono que genera prosperidad, bienestar y equilibrio.

Precisamente, ha defendido que para generar ese modelo se necesitan señales de corto, medio y largo plazo que sean claras y, en ese contexto, ha dicho que el Gobierno ha presentado varias propuestas regulatorias como la Ley de cambio climático y transición ecológica, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima entre otras.

Entre la normativa y planes con objetivos a medio y largo plazo, ha afirmado que una de las herramientas será la fiscalidad verde, que se basa en el principio de que "quien contamina paga", pero ha advertido de que la reforma fiscal será eficiente "si se hace de forma global", sin poner parches para avanzar en la descabonización. Por ello, dentro de la ley de cambio climático se plantea la prohibición de los subsidios a combustibles fósiles y que obliga al estado a "repensar donde se pone el dinero público" para reconducirlo a las políticas ambientales.

APUESTA POR LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Ulargui ha hecho hincapie también en la apuesta clara por la movilidad eléctrica con objetivos a largo plazo y ha asegurado que desde la Administración se va a acompañar a la industria con distintas medidas como la compra verde desde las administraciones para "facilitar el cambio" porque la cadena de valor de la industria del automóvil en España, en su opinión, debe "dirigirse a otra movilidad".

"Es un proceso de transformación interesantísimo y estamos convencidos de que la industria española ya no va a estar en el vagón de cola, sino liderando", ha vaticinado.

En el diálogo on-line ha participado también el director de ECODES, Víctor Viñuales, que ha celebrado --tras acudir el pasado viernes a la Comisión para la Reconstrucción del COVID-19 en el Congreso de los Diputados-- que "ninguno de los grupos cuestionó el planteamiento" de la comisión que es que la salida del "túnel económico" actual está en la recuperación sostenible lo que da una "base muy sólida de consenso político y social". "Lo más importante de un viaje es ir en la dirección adecuada", ha dicho Viñuales que, sin embargo se plantea si la mejor opción para ello es a través de una comisión parlamentaria.

Entre sus propuestas para una recuperación verde que genere empleo y que sea sostenible, ha puesto el foco en las oportunidades de la rehabilitación energética de viviendas que sería buena para el empleo, para la balanza de pagos, para mejorar la vida y la movilidad y bueno para el clima. Asimismo, se ha referido a otra de las oportunidades como es el desarrollo rural y la intensificación de las políticas de prevención de incendios.

En todo caso, no solo ve posible sino necesario un consenso político para poner en marcha una recuperación verde y sostenible, que es necesaria ya que no se puede caer en el mismo error de no hacer caso a los epidemiólogos y aplazar la acción climática. "Va a haber mucho dinero para esa recuperación y sería estúpido no ir en esa dirección", ha comentado.

En la misma línea, el director de cambio climático de Iberdrola, Gonzalo Sáenz de Miera, ha celebrado también el consenso observado en la Comisión parlamentaria respecto a que la recuperación pasa por el crecimiento verde porque sin un medio ambiente sostenible no hay un crecimiento sostenible.

Por ello, ve crucial que ese marco de consenso y participación en la que participen "todos los agentes" y sectores para aprovechar estas oportunidades y reclama políticas que orienten la economía en esa dirección, como por ejemplo con una adecuada política fiscal verde y mayor agilidad en trámites administrativos. "En España hay que traducir los 75.000 millones que nos da la UE en un plan que nos de competitividad y sostenibilidad ambiental", ha sentenciado.

El responsable de las políticas climáticas de Iberdrola opina que las medidas que está adoptando el Gobierno van "en la buena dirección". "Lo que tenemos que tener claro es que aquí hay una revolución industrial global y si nosotros no aprovechamos las oportunidades que proporciona las van a aprovechar otros", ha alertado Sáez de Miera, que afirma que España está "bien posicionada" para aprovechar la transición verde.

Finalmente, la directora general de la Fundación Seres, Ana Sáinz, afirma que en la salida de la crisis del COVID se necesitará la participación activa de todos los agentes, que deben tener una "visión global" que aborde de una manera holística la recuperación basada en los enfoques social, económico, sanitario y medioambiental. "Vivimos en un mundo hiperconectado. Debemos adoptar enfoques holístico", ha afirmado.

En ese contexto ha valorado la reacción del sector empresarial, con acciones y políticas de medio y largo plazo para activar con sus planes "el futuro" con una cohesión entre la recuperación económica, social y ambiental y cree que el reto es colaborar y buscar líneas de consenso para que el impacto sea menor.

"Las empresas están buscando el rol y el encuentro para generar un impacto positivo y escalable", ha asegurado. Si bien, ha admitido la dificultad de la empresas en el corto plazo para impulsar el empleo, aunque ha garantizado que las empresas mantienen su compromiso con la integración de todas las variables de la recuperación verde a corto plazo pero también buscando su consistencia en el largo plazo.

A su juicio, las empresas y la administración deben seguir impulsando que la recuperación sea factible. "Las empresas no solo se están moviendo esperando a esos impulsos sino que ellos quieren liderar y asentar que la recuperación sea distinta con bases distintas y eso está dentro de la voluntad de las empresas", ha concluido.