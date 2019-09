Duque pide un "esfuerzo extra" contra la desinformación sobre cambio climático

Publicado 25/09/2019 12:12:51 CET

Lamenta que sea "igual de fácil propagar mentiras y verdades" y defiende que hay que "actuar más rápido" que hasta ahora

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, ha pedido un "esfuerzo extra" contra la desinformación sobre el cambio climático y ha remarcado la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre este problema.

Duque ha inaugurado este miércoles en Valladolid el XVIII Congreso de la Asociación Española de Teledetección, que se ha enfocado 'Hacia una visión global del cambio climático'.

El ministro en funciones ha lamentado que sea "igual de fácil" actualmente "propagar mentiras que verdades", puesto que "la gente ha dejado de informarse" por los medios y los periodistas profesionales, algo que va más allá del cambio climático.

"Pasa así en casi todo, no todo el mundo está bien informado", ha apuntado, tras lo que ha puesto de relieve que existen personas que "ya no creen ni siquiera que exista una Tierra", por lo que ha sentenciado que "llega a unos niveles la desinformación tan enorme que no se puede atacar" caso por caso, sino que ha abogado por "crear un sistema que informe bien".

Tras defender la concienciación social ante el cambio climático, Pedro Duque ha advertido de que "será más fácil tomar decisiones cuanta más sensibilización" haya, puesto que "hay que tomar decisiones" y "actuar más rápido" de lo que se ha hecho hasta ahora a tenor de los datos disponibles.

Duque ha abogado por la sensibilización al hilo de la convocatoria de huelga mundial por el clima convocada para este viernes, 27 de septiembre, respecto a la cual ha subrayado que "cada uno hace lo que cree necesario".