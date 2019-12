Fridays for Future se muestran "decepcionados" por la Cumbre del Clima pero la reivindican como su COP

Publicado 13/12/2019 15:39:21 CET

COP25.- Fridays for Future se muestran "decepcionados" por la Cumbre del Clima p

COP25.- Fridays for Future se muestran "decepcionados" por la Cumbre del Clima p - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes de Fridays for Future se han mostrado "decepcionados" por los resultados que está teniendo la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP25) que se está celebrando en Madrid, aunque la han reivindicado como su COP ya que es la primera en la que han podido estar presentes y alzar su voz.

"Nosotros decimos que esta es no solo la COP que nos ha fallado sino la COP de Fridays for Future, porque hemos cambiado el diálogo dentro con nuestra presencia", ha subrayado Shea, una joven activista mexicana de 17 años, durante una rueda de prensa que ha tenido lugar este viernes 13 de diciembre en la zona azul de la Cumbre.

La joven activista ha recordado que ahora hay "una fecha límite" para actuar y ha pedido hacer de la crisis climática una "necesidad inmediata". Por ello, ha reclamado "educación climática" no sólo para los jóvenes sino para todos los ciudadanos y ha pedido la reducción de emisiones "no para 2050" sino "lo más pronto posible".

Otra activista, Shasa, de Rusia, ha indicado que no ven "ningún cambio significativo" en esta Cumbre y ha advertido a los líderes políticos que van a estar observando cada decisión que tomen. Por este motivo, y de cara a la sentada programada para esta tarde por Fridays for Future, los jóvenes se han pintado un ojo en las palmas de sus manos.

Por su parte, Tamara, de Chile, ha denunciado la "explotación" que sufren los pueblos indígenas y ha exigido que la COP25 "no ignore" la "cosmovisión de quienes han protegido la Tierra". "No son solo datos, son personas que ya se están viendo afectadas por el impacto de esta crisis", ha recordado otra activista de Argentina. Además, María, activista de Fridays for Future de España ha criticado el patrocinio de esta Cumbre por parte de "grandes empresas contaminantes".

Durante la rueda de prensa, también se ha producido un desacuerdo con varios jóvenes indígenas presentes, acerca de la protesta llevada a cabo el pasado miércoles. Los jóvenes indígenas no han querido contestar a preguntas pues, según han lamentado, las comunidades indígenas ya habían ofrecido una rueda de prensa inmediatamente antes que la de Fridays for Future sin gran afluencia.