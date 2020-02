El joven chef Baltasar Díaz se incorpora al restaurante Universo Santi en Jerez

Publicado 18/02/2020 20:23:14 CET

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Universo Santi, promovido por la entidad sin ánimo de lucro Fundación Universo Accesible, primer restaurante del mundo de alta cocina atendido al 100 por 100 por personas con discapacidad y ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz), incorpora la experiencia del joven chef Baltasar Díaz, discípulo de Santi Santamaría.

Baltasar Díaz, natural de Ronda (Málaga), es un joven chef que además de trabajar con Santi Santamaria, también trabajo con Martin Berasategui durante diez años y con Philippe Serre, todos con Estrellas Michelin. Díaz es un chef con todo el potencial necesario para hacer de Universo Santi un gran restaurante gastronómico.

Según ha indicado a Europa Press Antonio Vila, presidente de Universo Accesible, Baltasar apostará en Universo Santi por una "cocina actual y tradicional a la vez, donde el principal anfitrión será el producto, en cada una de sus temporadas".

Además, Universo Santi ha informado que renovará su carta de vino a partir del mes de marzo de la mano Quim Vila, una de las personas que más sabe de vinos de este país.

El pasado mes de noviembre, tan solo dos años después de haber abierto sus puertas, el restaurante Universo Santi fue incluido dentro de la Guía Michelín 2020 en su apartado de establecimientos de cocina de calidad.

Es un reconocimiento que para el presidente de la Fundación Universo Accesible fue "muy valorado", aunque señaló que "el reto es ser el primer restaurante del mundo atendido al 100 por 100 por personas con discapacidad con una Estrella Michelín, lo cual sería un hito dentro de la alta gastronomía mundial".

Universo Santi, inaugurado oficialmente el 27 de octubre de 2017, cuenta con el objetivo de ser un espacio en el que se dan la mano la mejor cocina de producto y la integración de la discapacidad. Para ello, cuenta con una plantilla compuesta al cien por cien por personas con discapacidad, que realizan labores de atención al público y servicios dentro del restaurante, convirtiéndose en el único restaurante del mundo de alta cocina con la totalidad de la plantilla compuesta por personas con diversidad funcional.

Para ello, cuenta además con una treintena de empresas e instituciones que avalan el proyecto Universo Santi. Así, colaboran como patrocinadores la Fundación Universo Accesible, la Fundación Cajasol, Obra Social la Caixa, Fundación ONCE, Fundación Cruzcampo, Fundación DKV Integralia, Europa Press, Calidad Pascual, Fundación González Byass, Pepsi, Fundáción Orange, Sabores Almería, Covap, Migasa, Riversa, Azero, Dimasa, Montesierra, Jerigolf, Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Ayuntamiento de Jerez, Fundación Plant for the Planet, Grupo BC, Renovatio, Ruca, Disegna, Grupo Oleícola Jaén y Osborne Consultores.